כיכר השבת
התחזית

מזג אוויר קיצי: חם מהרגיל עד שרבי בכל הארץ | הקלה: רק בשבת

לפי תחזית מזג האוויר, תחול עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות. ייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ | בשבת: תחול ירידה קלה בטמפרטורות אך יוסיף להיות חם מהרגיל (מזג האוויר)

כיכר השבת
(צילום: מרים אלסטר/FLASH90)

היום (רביעי) יהיה בהיר בדרך כלל. תחול עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות. ייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. רוחות מזרחיות ערות יוסיפו לנשב במהלך היום בהרי הצפון. ייתכן אובך.

הלילה: בהיר בדרך כלל. בצפון ובהרי המרכז ינשבו רוחות מזרחיות חזקות.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, לרוב יהיה בהיר. תחול התחממות נוספת בעיקר בהרים ובפנים הארץ. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. עדיין ייתכן אובך.

ביום שישי, יהיה בהיר עם התחממות קלה נוספת. חם מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון והמרכז. עדיין ייתכן אובך.

ביום שבת קודש, תחול ירידה קלה בטמפרטורות אך יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון והמרכז. ייתכן אובך.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 15-25

תל אביב: 18-30

באר שבע: 18-29

חיפה: 19-29

טבריה: 18-29

צפת: 15-24

אילת: 22-32

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר