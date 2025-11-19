מזג אוויר קיצי: חם מהרגיל עד שרבי בכל הארץ | הקלה: רק בשבת

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה בהיר בדרך כלל. תחול עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות. ייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. רוחות מזרחיות ערות יוסיפו לנשב במהלך היום בהרי הצפון. ייתכן אובך.

הלילה: בהיר בדרך כלל. בצפון ובהרי המרכז ינשבו רוחות מזרחיות חזקות.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, לרוב יהיה בהיר. תחול התחממות נוספת בעיקר בהרים ובפנים הארץ. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. עדיין ייתכן אובך.

ביום שישי, יהיה בהיר עם התחממות קלה נוספת. חם מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון והמרכז. עדיין ייתכן אובך.

ביום שבת קודש, תחול ירידה קלה בטמפרטורות אך יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון והמרכז. ייתכן אובך.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 15-25

תל אביב: 18-30

באר שבע: 18-29

חיפה: 19-29

טבריה: 18-29

צפת: 15-24

אילת: 22-32