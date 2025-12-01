מפרקים את מאהל החטופים בירושלים, אתמול ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית. עד שעות הצהריים המוקדמות ייתכנו גשמים מקומיים, מקומי ברובם קלים, בצפון הארץ ובמרכזה. בהמשך היום הגשמים ייפסקו. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: מעונן חלקית עד בהיר. ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.