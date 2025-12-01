מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית. עד שעות הצהריים המוקדמות ייתכנו גשמים מקומיים, מקומי ברובם קלים, בצפון הארץ ובמרכזה. בהמשך היום הגשמים ייפסקו. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: מעונן חלקית עד בהיר. ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.
על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.
ביום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. במהלך הבוקר בהרי הצפון והמרכז ינשבו רוחות מזרחיות ערות.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 13-19
תל אביב: 15-23
באר שבע: 14-21
חיפה: 17-23
טבריה: 16-22
צפת: 12-18
אילת: 18-25
0 תגובות