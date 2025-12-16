כיכר השבת
החורף כאן: גשמים, סופות רעמים וחשש לשטפונות בדרום | התחזית המלאה

התחזית לימים הקרובים: גשמים מקומיים, סופות רעמים וחשש לשטפונות בדרום | הטמפרטורות החזויות בערים הגדולות והשינויים הצפויים (מזג האוויר)

מחנה יהודה, אתמול (צילום: יונתן זינדל/Flash90)

היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית. בבוקר עדיין צפוי גשם מקומי וייתכנו סופות רעמים בודדות בעיקר בדרום הארץ. עדיין קיים חשש קל לשיטפונות בנחלי ים המלח, מדבר יהודה, צפון הערבה והנגב. אחר הצהריים במישור החוף ינשבו רוחות צפוניות ערות. במהלך הערב הגשמים יתחדשו.

הלילה: גשמים לפרקים ירדו מצפון הארץ ועד לנגב כשהם מלווים בסופות רעמים יחידות. לקראת בוקר קיים חשש לשטפונות בנחלי הדרום והמזרח.

על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. בבוקר עדיין צפויים גשמים מקומיים בדרום הארץ וייתכנו סופות רעמים יחידות. עדיין קיים חשש קל לשטפונות בנחלי הדרום. הטמפרטורות ירדו וייעשה קר מהרגיל לעונה. משעות הצהריים הגשמים ייפסקו.

ביום חמישי, יהיה בהיר עם עליה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-18

תל אביב: 14-21

באר שבע: 8-19

חיפה: 15-21

טבריה: 11-20

צפת: 8-14

אילת: 13-22

