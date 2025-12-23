הגשם רחוק מלהסתיים: זו תחזית מזג האוויר לקראת סוף השבוע

אילוסטרציה ( צילום: מרים אלסטר\פלאש90 )

על פי תחזית מזג האוויר של החזאי ליאור סודרי, מחר יום רביעי יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותחול עליה קלה בטמפרטורות.‏ בחמישי - נאה וללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות ערות.‏