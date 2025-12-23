כיכר השבת
הגשם רחוק מלהסתיים: זו תחזית מזג האוויר לקראת סוף השבוע

בימים הקרובים תהיה עלייה בטמפרטורות, ומזג האוויר יתבהר | הגשם יחזור בליל שבת, ויתכנו סופות רעמים | בראשון הבא ירד גשם מידי פעם בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, בחרמון ירד שלג (בארץ)

אילוסטרציה (צילום: מרים אלסטר\פלאש90)

על פי תחזית מזג האוויר של החזאי ליאור סודרי, מחר יום רביעי יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותחול עליה קלה בטמפרטורות.‏ בחמישי - נאה וללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות ערות.‏

יום שישי יהיה מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, וייתכן טפטוף. בליל שבת יחל לרדת גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה.‏

בשבת יהיה מעונן חלקית עד מעונן, עם גשם מידי פעם בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. יתכנו סופות רעמים, תחול ירידה נוספת ‏בטמפרטורות.‏

יום ראשון: גשם מלווה בסופות רעמים ירד מידי פעם בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. קיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח, בחרמון ירד שלג, יהיה קר מהרגיל.

