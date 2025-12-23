הגשם רחוק מלהסתיים: זו תחזית מזג האוויר לקראת סוף השבוע

על פי תחזית מזג האוויר של החזאי ליאור סודרי, מחר יום רביעי יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותחול עליה קלה בטמפרטורות. בחמישי - נאה וללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות ערות.
יום שישי יהיה מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, וייתכן טפטוף. בליל שבת יחל לרדת גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה.
בשבת יהיה מעונן חלקית עד מעונן, עם גשם מידי פעם בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. יתכנו סופות רעמים, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות.
יום ראשון: גשם מלווה בסופות רעמים ירד מידי פעם בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. קיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח, בחרמון ירד שלג, יהיה קר מהרגיל.
