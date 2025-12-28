שיא החורף גשמים עזים, טמפרטורות נמוכות, חסימות כבישים ולכודים | כל עדכוני מזג האוויר והתחזית לימים הבאים גשמים עזים, בשירות המטאורולוגי הזהירו מפני שיטפונות במדבר יהודה וים המלח, במשטרה עדכנו על חסימות כבישים, בכבאות והצלה פעלו לחלץ לכודים עקב שיטפון | עדכונים שוטפים על מזג האוויר הסוער והתחזית לקראת הימים הקרובים (מזג האוויר)

