סופות, קור חריג, חשש לשטפונות ושלג | מהפך במזג האוויר 

תחזית מזג האוויר לשבוע הקרוב:  גשמים בצפון ובמרכז, אזהרה מפני הצפות ושיטפונות, שלג בחרמון וירידה בטמפרטורות | התחזית המלאה (מזג האוויר)

שלג בחרמון ( צילום: אייל מרגולין/Flash90)

היום (ראשון) גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות ירד בצפון הארץ ובמרכזה. במישור החוף המרכזי והדרומי קיים צפי להצפות מקומיות. בנחלי מדבר יהודה וים המלח קיים צפי לשיטפונות.

משעות אחה"צ הגשם יתפשט לצפון הנגב. בחרמון ירד שלג. תחול ירידה בטמפרטורות. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. גשמים מקומיים יוסיפו לרדת מצפון הארץ ועד לצפון הנגב.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר במרכז הארץ ובצפון הנגב. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.

ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר, והן תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה. במהלך הלילה יחלו לנשב רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרים.

ביום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. בצפון הארץ ובהרים ינשבו רוחות מזרחיות חזקות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-11

תל אביב: 12-16

באר שבע: 10-15

חיפה: 12-15

טבריה: 11-15

צפת: 8-10

אילת: 13-21

