מזג האוויר

רוחות חזקות, גשמים וירידה בטמפרטורות | התחזית לסוף השבוע

לפי תחזית מזג האוויר, גשם ירד בצפון הארץ ויתפשט במהלך היום גם למרכזה ומשעות אחר הצהריים גם לצפון הנגב | יתכנו סופות רעמים יחידות (מזג האוויר)

גבול עזה, אתמול (צילום: פלאש 90)

היום (רביעי) גשם ירד בצפון הארץ ויתפשט במהלך היום גם למרכזה ומשעות אחר הצהריים גם לצפון הנגב יתכנו סופות רעמים יחידות. ינשבו רוחות ערות. עד שעות הצהריים יהיה אביך. תחול ירידה בטמפרטורות.

משעות הצהריים בצפון ים המלח קיים חשש לשיטפונות. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. מצפון הארץ עד צפון הנגב עדיין ירד גשם מקומי ברובו קל.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין ירד גשם מקומי ברובו קל. תחול עליה קלה בטמפרטורות.

ביום שישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. במרכז הארץ ובדרומה תחול עליה נוספת בטמפרטורות והן תהינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.

ביום שבת קודש, בהיר עד מעונן חלקית. בכל רחבי הארץ תחול עליה נוספת בטמפרטורות. יהיה חם מהרגיל לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-11

תל אביב: 10-17

באר שבע: 8-17

חיפה: 12-16

טבריה: 11-15

צפת: 6-10

אילת: 15-22

