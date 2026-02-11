כיכר השבת
התחזית לסוף השבוע

מזג האוויר הפכפך: גשם וסופות רעמים ובחמישי חם מהרגיל עד שרבי

לפי תחזית מזג האוויר, בצפון הארץ צפוי גשם מקומי וייתכנו סופות רעמים בודדות | מחר: התחממות | בשישי: חם מהרגיל לעונה (מזג האוויר)

ירושלים, אתמול (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ צפוי גשם מקומי וייתכנו סופות רעמים בודדות. ייתכן גשם מקומי, ברובו קל, גם במרכז הארץ. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. הלילה: מעונן חלקית. בעיקר בצפון הארץ עדיין צפוי גשם מקומי.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.

ביום שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן עם עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. במהלך היום הרוחות יתחזקו ויעשה אביך. בדרום הארץ יתחוללו סופות חול מקומיות. אחה"צ יחל לרדת גשם מקומי מלווה בסופות רעמים בודדות בעיקר בצפון הארץ.

וביום שבת קודש, מעונן חלקית עד בהיר. עד שעות הצהריים צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. בבוקר ייתכנו סופות רעמים יחידות בצפון הארץ. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת, אך הן עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל בעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 11-18

תל אביב: 14-21

באר שבע: 13-22

חיפה: 15-21

טבריה: 14-22

צפת: 11-15

אילת: 23-26

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר