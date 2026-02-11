מזג האוויר הפכפך: גשם וסופות רעמים ובחמישי חם מהרגיל עד שרבי

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ צפוי גשם מקומי וייתכנו סופות רעמים בודדות. ייתכן גשם מקומי, ברובו קל, גם במרכז הארץ. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. הלילה: מעונן חלקית. בעיקר בצפון הארץ עדיין צפוי גשם מקומי.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.

ביום שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן עם עלייה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. במהלך היום הרוחות יתחזקו ויעשה אביך. בדרום הארץ יתחוללו סופות חול מקומיות. אחה"צ יחל לרדת גשם מקומי מלווה בסופות רעמים בודדות בעיקר בצפון הארץ.

וביום שבת קודש, מעונן חלקית עד בהיר. עד שעות הצהריים צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. בבוקר ייתכנו סופות רעמים יחידות בצפון הארץ. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת, אך הן עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל בעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 11-18

תל אביב: 14-21

באר שבע: 13-22

חיפה: 15-21

טבריה: 14-22

צפת: 11-15

אילת: 23-26