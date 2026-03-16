רוחות חזקות וחום שרבי בדרך | התחזית המלאה לשבוע הפכפך 

תחזית מזג האוויר לימים הקרובים: עלייה ניכרת בטמפרטורות, רוחות מזרחיות חזקות ותנאי מזג אוויר משתנים בכל רחבי הארץ (מזג האוויר)

כיכר השבת
היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. עד שעות הצהרים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה בהיר בדרך כלל. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות וירידה בלחות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

וביום רביעי, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון ובהרי המרכז וייתכן שם אובך. לקראת שעות הצהריים הרוחות יתחזקו בדרום הארץ וייעשה אביך.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 9-14

תל אביב: 14-18

באר שבע: 11-19

חיפה: 15-18

טבריה: 11-18

צפת: 8-14

אילת: 17-24

כיכר השבת
