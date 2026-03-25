כיכר השבת
התחזית המלאה

הגשם חוזר לביקור משמעותי: גשמים עזים וברד | סכנת שיטפונות

תחזית מזג האוויר לימים הקרובים: גשמים עזים, סופות רעמים, ברד ושלג בחרמון | אזהרה משיטפונות בנגב ובים המלח | טמפרטורות נמוכות מהרגיל (מזג האוויר)

גשם במאה שערים (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

היום (רביעי) ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים ירדו בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. משעות הצהריים הגשמים יתחזקו בהדרגה ברוב אזורי הארץ וילווו בברד מדי פעם.

קיימת סכנה חמורה משיטפונות בנחלי הנגב, הערבה, מדבר יהודה וים המלח. בחרמון ירד שלג.

תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה: ממטרים מלווים בסופות רעמים צפויים לרדת ברוב אזורי הארץ. קיים חשש חמור לשיטפונות בנחלי הנגב, הערבה, מדבר יהודה וים המלח ולהצפות במישור החוף המרכזי והדרומי. בחרמון ירד שלג.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, ממטרים מלווים בסופות רעמים וברד צפויים לרדת ברוב אזורי הארץ. בחרמון ירד שלג. קיים צפי לשיטפונות בנחלי הנגב, הערבה, מדבר יהודה וים המלח, ולהצפות במישור החוף המרכזי, הדרומי ובהרי המרכז. ינשבו רוחות חזקות ברוב אזורי הארץ. קר מהרגיל לעונה. בשעות הערב הגשמים יתמעטו בהדרגה.

ביום שישי, יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמרכזה יוסיפו לרדת גשמים מקומיים. משעות אחה"צ הגשמים ייפסקו בהדרגה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-14

תל אביב: 11-19

באר שבע: 8-19

חיפה: 13-19

טבריה: 11-19

צפת: 8-12

אילת: 16-25

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (93%)

לא (7%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר