הגשם חוזר לביקור משמעותי: גשמים עזים וברד | סכנת שיטפונות

מזג האוויר היום (רביעי) ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים ירדו בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. משעות הצהריים הגשמים יתחזקו בהדרגה ברוב אזורי הארץ וילווו בברד מדי פעם.
קיימת סכנה חמורה משיטפונות בנחלי הנגב, הערבה, מדבר יהודה וים המלח. בחרמון ירד שלג.
תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה: ממטרים מלווים בסופות רעמים צפויים לרדת ברוב אזורי הארץ. קיים חשש חמור לשיטפונות בנחלי הנגב, הערבה, מדבר יהודה וים המלח ולהצפות במישור החוף המרכזי והדרומי. בחרמון ירד שלג.
על פי התחזית, מחר יום חמישי, ממטרים מלווים בסופות רעמים וברד צפויים לרדת ברוב אזורי הארץ. בחרמון ירד שלג. קיים צפי לשיטפונות בנחלי הנגב, הערבה, מדבר יהודה וים המלח, ולהצפות במישור החוף המרכזי, הדרומי ובהרי המרכז. ינשבו רוחות חזקות ברוב אזורי הארץ. קר מהרגיל לעונה. בשעות הערב הגשמים יתמעטו בהדרגה.
ביום שישי, יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמרכזה יוסיפו לרדת גשמים מקומיים. משעות אחה"צ הגשמים ייפסקו בהדרגה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 8-14
תל אביב: 11-19
באר שבע: 8-19
חיפה: 13-19
טבריה: 11-19
צפת: 8-12
אילת: 16-25
