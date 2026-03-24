כיכר השבת
כזה עוד לא ראיתם

דרמה מול המצלמות: ראש העיר פיטר את הסגן שלו - בשידור חי | צפו

עימות בישיבת המועצה בין ראש עיריית רמת גן כרמל שאמה הכהן לסגנו רועי ברזילי, נגמר בהוראה של ראש העיר על פיטוריו המיידיים של סגנו

21תגובות
הפיטורים - בשידור חי (צילום: מתוך השידור החי של ישיבת המועצה)

ראש עיריית רמת גן כרמל שאמה הכהן פיטר את סגנו עו"ד רועי ברזילי, ראש רשימת "רמת גן חופשית", במהלך ישיבת מועצת העיר אמש (שני) שהועברה בשידור חי.

העימות בין השניים פרץ לאחר שברזילי מתח ביקורת על ההתנהלות בחלק מהנושאים ובתגובה ראש העיר תקף אותו על תפקודו: "אתם הבאתם ארבעה מנדטים, חוץ מלריב פה עם כל העולם - בוא תגיד לי, חוץ מלייצר משברים כל ישיבה? לא, אני אומר את האמת: עם ארבעה מנדטים יכולתם באמת לעשות למען התושבים, באמת יכולתם להשפיע – ועשיתם כלום".

ראש העיר המשיך ותקף את ברזילי ורמז שהוא פועל נגד הקואליציה - "רגל בפנים, רגל בחוץ, מחפש ליהנות מכל העולמות".

עו"ד רועי ברזילי (צילום: מתוך פייסבוק)

לאחר מכן אמר שאמה הכהן כי "מי שמדבר כמוך צריך לשבת באופוזיציה! המכתב מוכן. המכתב מוכן!".

ברזילי העיר לראש העיר שנראה אם הוא גבר לפטר אותו וראש העיר אמר: "המכתב מוגש מחר", ובתוך שניות כבר הורה לאנשי לשכתו להכין מיד את מכתב הפיטורים: "תכתבו לי את מכתב הפיטורים שלו... תכתבי לי את מכתב הפיטורים שלו, עכשיו!".

הנוכחים בישיבה ביקשו להרגיע את הרוחות ולמנוע את המהלך, וראש העיר הבהיר בזעם: "אל תתערבו, אף אחד! מי שעכשיו יתערב יקבל גם מכתב. תכתבי לי את מכתב הפיטורים שלו שיוגש לו עוד היום!"

מיד לאחר מכן ראש העיר רמת גן נעל את הישיבה: "תודה רבה, ישיבה נעולה", והוסיף ואמר לברזילי: "יאללה, תעבור לאופוזיציה. גמרנו איתך, הכל בסדר".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (79%)

לא (21%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

16
פה במדינה מבינים רק במעשים אזהרות לא עוזרות מצוין, אם היתי תושבת רמת גן היתי מצביע לראש העיר
רחל
קצץ פגעו לו באגו אז הוא מאבד עשתונות?? לא ככה צריכים לנהוג!
אגו מטורף!!
15
הראש עיר הזה חוצפן ,שחצן וגס רוח מסכנה העיר שזה המנהיג שלה . איכס
יעל
מי שישמע אתה היית מתקפל בפני אחלה ראש עיר
טראמפ
את מי מעניין שחצן או לא תכלס ..ראש עיריית בני ברק צריך הרבה ללמוד ממנו
.....
14
ראש עיר גבר שבגברים
מני
לפי היהדות צריך לדעת הגבר הוא זה "איזו גיבור? הכובש את יצרו! (כעס) -הוא כבש? - ומלבין חברו ברבים מאד חמור. גיבור זה לא מי ששוחט אדם בגלל שיש לו כח לשחוט
יונה
13
אין שלום לרשעים..
בשט
12
איזה גבר.
abrw
11
ככה לא יושבים אנשים שלא עושים כלום כולם עובדים עירייה מטוקטקת כל הכבוד
עטאכעה
10
נותר שחצן וגס רוח. זוכרים מה עשה בקורונה? מחסומים מבני ברק לרמת גן
יואל
9
עפ"י חוק לא מפטרים לפני שימוע
נועה
8
ראש העיר מקבל 10 בסולם הדיקטטורה!
יאיר
7
הרבה אמוציות, זה לא קביל, בית המשפט יבטל את ההליך
אחד שיודע
ראש עיר שפועל מתוך רגש ולא מתוך שכל לא מתאים להיות ראש עיר.
אמנון בן חמו

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר