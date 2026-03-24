ראש עיריית רמת גן כרמל שאמה הכהן פיטר את סגנו עו"ד רועי ברזילי, ראש רשימת "רמת גן חופשית", במהלך ישיבת מועצת העיר אמש (שני) שהועברה בשידור חי.

העימות בין השניים פרץ לאחר שברזילי מתח ביקורת על ההתנהלות בחלק מהנושאים ובתגובה ראש העיר תקף אותו על תפקודו: "אתם הבאתם ארבעה מנדטים, חוץ מלריב פה עם כל העולם - בוא תגיד לי, חוץ מלייצר משברים כל ישיבה? לא, אני אומר את האמת: עם ארבעה מנדטים יכולתם באמת לעשות למען התושבים, באמת יכולתם להשפיע – ועשיתם כלום". ראש העיר המשיך ותקף את ברזילי ורמז שהוא פועל נגד הקואליציה - "רגל בפנים, רגל בחוץ, מחפש ליהנות מכל העולמות".

לאחר מכן אמר שאמה הכהן כי "מי שמדבר כמוך צריך לשבת באופוזיציה! המכתב מוכן. המכתב מוכן!".

ברזילי העיר לראש העיר שנראה אם הוא גבר לפטר אותו וראש העיר אמר: "המכתב מוגש מחר", ובתוך שניות כבר הורה לאנשי לשכתו להכין מיד את מכתב הפיטורים: "תכתבו לי את מכתב הפיטורים שלו... תכתבי לי את מכתב הפיטורים שלו, עכשיו!".

הנוכחים בישיבה ביקשו להרגיע את הרוחות ולמנוע את המהלך, וראש העיר הבהיר בזעם: "אל תתערבו, אף אחד! מי שעכשיו יתערב יקבל גם מכתב. תכתבי לי את מכתב הפיטורים שלו שיוגש לו עוד היום!"

מיד לאחר מכן ראש העיר רמת גן נעל את הישיבה: "תודה רבה, ישיבה נעולה", והוסיף ואמר לברזילי: "יאללה, תעבור לאופוזיציה. גמרנו איתך, הכל בסדר".