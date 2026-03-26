חורף אמיתי, עד מחר | גשמים, סופות רעמים ואזהרה לשיטפונות

גשמים וסופות רעמים, אזהרה לשיטפונות בנגב ובים המלח, שלג בחרמון וטמפרטורות נמוכות מהרגיל | בשבת קודש: מעונן חלקית ועלייה בטמפרטורות (בארץ)

היום (חמישי) גשמים לפרקים מלווים בסופות רעמים יחידות צפויים לרדת בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. בחרמון ירד שלג. קיים צפי לשיטפונות בנחלי הנגב, הערבה, מדבר יהודה וים המלח, ולהצפות במישור החוף המרכזי, והדרומי.

ינשבו רוחות חזקות ברוב אזורי הארץ. קר מהרגיל לעונה. לקראת הערב הגשמים יתמעטו בהדרגה.

הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. מצפון הארץ ועד צפון הנגב יוסיף לרדת גשם מדי פעם. יתכנו סופות רעמים יחידות.

על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמרכזה יוסיפו לרדת גשמים מקומיים. משעות אחה"צ הגשמים ייפסקו בהדרגה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.

ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-14

תל אביב: 11-19

באר שבע: 8-19

חיפה: 13-19

טבריה: 11-19

צפת: 8-12

אילת: 16-25

