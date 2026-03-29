כיכר השבת
גשמים, התקררות וחשש משיטפונות 

מנקים את החלונות לפסח? האובך בדרך | התחזית המלאה לערב החג

התחזית המעודכנת לימים הקרובים: גשמים מקומיים, ירידה בטמפרטורות, רוחות חזקות וחשש משיטפונות | כל הפרטים והטמפרטורות (מזג האוויר)

משפחת חרדית באובך באשדוד (צילום ארכיון: גרשון אלינסון/פלאש90)

היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. ברוב אזורי הארץ צפוי גשם מקומי. קיים חשש קל משיטפונות מקומיים בנחלי הערבה, מדבר יהודה וים המלח. הרוחות יתחזקו. בדרום הארץ יתכן אובך. תחול ירידה בטמפרטורות.

הלילה: מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית עם עליה קלה בטמפרטורות. ביום רביעי, ערב חג הפסח, במהלך היום יחלו לרדת גשמים מקומיים ברוב אזורי הארץ וייתכנו סופות רעמים. ינשבו רוחות חזקות וייתכן אובך בעיקר בדרום הארץ. קיים סיכוי לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והנגב. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-15

תל אביב: 14-20

באר שבע: 12-19

חיפה: 15-20

טבריה: 13-18

צפת: 8-14

אילת: 19-27

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

