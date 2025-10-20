התחזית: התחממות בכל הארץ לצד רוחות חזקות בחוף

מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות. הטמפרטורות תהיינה ברובן רגילות לעונה. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.
על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות אשר תהיינה גבוהות במעט מהרגיל לעונה. אחה"צ הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך החוף.
ביום רביעי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה. אחה"צ הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך החוף.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 14-26
תל אביב: 19-26
באר שבע: 16-29
חיפה: 20-24
טבריה: 18-31
צפת: 15-24
אילת: 20-33
