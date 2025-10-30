כיכר השבת
עלייה בטמפרטורות לקראת סוף שבוע שרבי | התחזית המלאה

לפי תחזית מזג האוויר,  תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה | בסוף השבוע: חם עד שרבי (מזג האוויר)

מאה שערים (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. לקראת בוקר ייתכן אד בצפון מערב הנגב ובמישור החוף הדרומי.

על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה בהיר בדרך כלל. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון והמרכז. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות במישור החוף אך יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 13-26

תל אביב: 19-26

באר שבע: 14-29

חיפה: 19-25

טבריה: 18-31

צפת: 15-25

אילת: 21-32

