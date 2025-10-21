שינויי מזג האוויר התחזית המלאה: היום ומחר יהיה חם, ממתי נתחיל להרגיש את ירידת החום? היום (שלישי) חם מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הערב צפויות רוחות צשיביאו עמן הקלה בעומס החום. הלילה – בהיר ונעים | מחר תהיה התחממות ובשבת צפויה הקלה וחזרה לממוצע לעונה (מזג האוויר)

דה דוד הכהן כיכר השבת | 06:38