שינויי מזג האוויר

התחזית המלאה: היום ומחר יהיה חם, ממתי נתחיל להרגיש את ירידת החום?

היום (שלישי) חם מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הערב צפויות רוחות צשיביאו עמן הקלה בעומס החום. הלילה – בהיר ונעים | מחר תהיה התחממות ובשבת צפויה הקלה וחזרה לממוצע לעונה (מזג האוויר)

הרי צפת (צילום: יהודה ג)

היום (שלישי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית, ותחול עלייה ניכרת בטמפרטורות – חם מהרגיל לעונה, בעיקר באזורים ההרריים ובפנים הארץ.

בשעות אחר הצהריים תורגש התחזקות של רוחות צפוניות לאורך מישור החוף, שצפויה להביא תחושת הקלה קלה בעומס החום.

הלילה יהיה בהיר, עם טמפרטורות נוחות. מגמת ההתחממות צפויה להימשך גם מחר, כשהימים הקרובים יישארו חמים מהרגיל לעונה, במיוחד בשעות הצהריים.

סמטאות צפת (צילום: יהודה ג)

ומה צפוי בימים הבאים?

מחר, יום רביעי - יהיה בהיר, חם ויבש מהרגיל.

יום חמישי - ללא שינוי ניכר.

יום שישי - מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה בטמפרטורות, אך עדיין גבוהות מהממוצע לתקופה.

שבת פרשת נח - מעונן חלקית עד בהיר, עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן קרובות לממוצע

