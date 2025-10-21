היום (שלישי) יהיה מזג האוויר בהיר עד מעונן חלקית, ותחול עלייה ניכרת בטמפרטורות – חם מהרגיל לעונה, בעיקר באזורים ההרריים ובפנים הארץ.
בשעות אחר הצהריים תורגש התחזקות של רוחות צפוניות לאורך מישור החוף, שצפויה להביא תחושת הקלה קלה בעומס החום.
הלילה יהיה בהיר, עם טמפרטורות נוחות. מגמת ההתחממות צפויה להימשך גם מחר, כשהימים הקרובים יישארו חמים מהרגיל לעונה, במיוחד בשעות הצהריים.
ומה צפוי בימים הבאים?
מחר, יום רביעי - יהיה בהיר, חם ויבש מהרגיל.
יום חמישי - ללא שינוי ניכר.
יום שישי - מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה בטמפרטורות, אך עדיין גבוהות מהממוצע לתקופה.
שבת פרשת נח - מעונן חלקית עד בהיר, עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן קרובות לממוצע
