התחזית: הגשם חוזר לביקור קצר | בצפון הארץ: יתכנו סופות רעמים

לפי תחזית מזג האוויר, גשמים מקומיים יחלו לרדת בצפון הארץ ובמרכזה | בצפון הארץ יתכנו סופות רעמים בודדות עד לשעות הצהרים (מזג האוויר)

נחל עמוד ( צילום: מיכאל גלעדי/Flash90)

היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית. גשמים מקומיים יחלו לרדת בצפון הארץ ובמרכזה. בצפון הארץ יתכנו סופות רעמים בודדות עד לשעות הצהרים. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. ינשבו רוחות ערות, בעיקר לאורך מישור החוף. הלילה: מעונן חלקית ירד גשם מקומי ברובו קל.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית. במהלך הבוקר ירד גשם מקומי ברובו קל. במהלך היום הגשם יפסק. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.

ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, לא יחול שינוי ממש בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 13-19

תל אביב: 15-23

באר שבע: 14-21

חיפה: 17-23

טבריה: 16-22

צפת: 12-18

אילת: 18-25

