התחזית

ירידה ניכרת בטמפרטורות, עם גשמי ברכה ושלג בחרמון; מה צפוי לקראת ל"ג בעומר?

באופן חריג יחסית לעונה, מזג האוויר הופך להיות חורפי, ולקראת השבוע הבא צפויים לרדת גשמי ברכה ושלג בחרמון - תחזית שתימשך עד לל"ג בעומר (חדשות)

תחזית העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי מלמדת כי בשבוע הקרוב, עד לל"ג בעומר, צפוי להיות חורפי, קר וגשום.

היום (שישי) צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

שבת קודש: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת, וייעשה מעט חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.

יום ראשון: מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן ייעשו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ, וייתכנו גם במרכזה. ינשבו רוחות חזקות ברוב אזורי הארץ, ובדרום הארץ צפוי אובך. בלילה צפוי שלג בחרמון.

יום שני: מעונן חלקית עד מעונן. עד שעות אחה"צ עדיין צפויים גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה. בשעות הבוקר עדיין ייתכן שלג בחרמון. ברוב אזורי הארץ יוסיפו לנשב רוחות ערות. תחול ירידה ניכרת נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.

