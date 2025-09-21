הכותל המערבי ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה בהיר בדרך כלל. תחול עלייה קלה בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. אחה"צ לאורך מישור החוף הרוחות צפוניות יתחזקו. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. במהלך הלילה בהרי הצפון הרוחות המזרחיות יתחזקו.