כיכר השבת
מזג האוויר 

התחזית לראש השנה: מחום קיצוני ושרב לצניחה בטמפרטורות וסיכוי לגשם

לפי תחזית מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי , כך גם בא' דראש השנה | בב' דר"ה: ירידה ניכרת בטמפרטורות (מזג האוויר)

כיכר השבת
הכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

היום (ראשון) יהיה בהיר בדרך כלל. תחול עלייה קלה בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. אחה"צ לאורך מישור החוף הרוחות צפוניות יתחזקו. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. במהלך הלילה בהרי הצפון הרוחות המזרחיות יתחזקו.

על פי התחזית, מחר יום שני, ערב ראש השנה, יהיה חם מהרגיל עד שרבי. בבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. אחה"צ לאורך מישור החוף הרוחות צפוניות יתחזקו. תורגש הכבדה בעומס החום.

ביום שלישי, א' דראש השנה, יהיה חם מהרגיל עד שרבי. בבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. ברוב אזורי הארץ ישררו עומסי חום כבדים.

ביום רביעי, ב' דראש השנה, יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום. יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 13-32

תל אביב: 22-30

באר שבע: 22-31

חיפה: 24-33

טבריה: 23-38

צפת: 22-33

אילת: 25-38

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר