מזג האוויר היום (ראשון) יהיה בהיר בדרך כלל. תחול עלייה קלה בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. אחה"צ לאורך מישור החוף הרוחות צפוניות יתחזקו. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. במהלך הלילה בהרי הצפון הרוחות המזרחיות יתחזקו.
על פי התחזית, מחר יום שני, ערב ראש השנה, יהיה חם מהרגיל עד שרבי. בבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. אחה"צ לאורך מישור החוף הרוחות צפוניות יתחזקו. תורגש הכבדה בעומס החום.
ביום שלישי, א' דראש השנה, יהיה חם מהרגיל עד שרבי. בבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות. ברוב אזורי הארץ ישררו עומסי חום כבדים.
ביום רביעי, ב' דראש השנה, יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום. יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 13-32
תל אביב: 22-30
באר שבע: 22-31
חיפה: 24-33
טבריה: 23-38
צפת: 22-33
אילת: 25-38
