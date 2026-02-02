כיכר השבת
התחזית: ירידה בטמפרטורות, הרוחות מתחזקות והגשם יחזור בלילה

לפי תחזית מזג האוויר, תחול ירידה בטמפרטורות במרכז הארץ ובדרומה, הרוחות יתחזקו וייתכן אובך (מזג האוויר)

( צילום: אורן כהן/Flash90)

היום (שני) יהיה בהיר בדרך כלל. תחול ירידה בטמפרטורות במרכז הארץ ובדרומה. הרוחות יתחזקו וייתכן אובך.

הלילה: מעונן. במהלך הלילה יחל לרדת גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות בצפון הארץ ובמרכזה.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, בצפון הארץ ובמרכזה יוסיף לרדת גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות. בצפון הנגב צפוי גשם מקומי, ברובו קל. ינשבו רוחות ערות. לקראת אחה"צ הגשמים והרוחות יחלשו בהדרגה. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה.

ביום רביעי, יהיה מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 12-21

תל אביב: 14-25

באר שבע: 10-24

חיפה: 17-23

טבריה: 13-21

צפת: 11-16

אילת: 20-26

