התחזית: חם מהרגיל ויבש לעונה | בסוף השבוע: התקררות

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה בהיר בדרך כלל. תחול עלייה קלה בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל ויבש לעונה. אחה"צ יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך החוף. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה בהיר בדרך כלל. חם מהרגיל ויבש לעונה. אחה"צ יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף.

ביום שישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר לאורך מישור החוף ובשפלה, אך עדיין הן יוסיפו להיות גבוהות במעט מהרגיל לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 16-30

תל אביב: 19-30

באר שבע: 16-32

חיפה: 120-27

טבריה: 18-32

צפת: 17-26

אילת: 23-35