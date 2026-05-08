התחזית: עליה הדרגתית ומשמעותית במידות החום; חם מהרגיל לעונה

אחרי שבוע די חורפי, עם גשם, רוחות עזות, קור ואפילו שלג בחרמון - אנו לקראת שבוע חם וקייצי - כך עולה מתחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי.

היום (שישי) צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. בעיקר בדרום מישור החוף ובצפון הנגב צפוי אד.

ביום השבת צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ הן תהינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה.

יום ראשון: בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ויעשה חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום במזרח הארץ.

ביום שני צפוי להיות בהיר לרוב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין הן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.