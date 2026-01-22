התחממות קלה היום, אך התחזית: שינויים תכופים במזג האוויר

אחרי ימים של קור חריג ורוחות מזרחיות עזות, צפויה היום (חמישי) התחממות קלה בזכות עננות גבוהה שתכסה את השמיים. מזג האוויר יהיה נוח יותר מהימים האחרונים, אך רוחות מזרחיות חזקות ימשיכו לנשב במהלך היום, ואובך צפוי בעיקר באזור הדרום.

על פי התחזית המטאורולוגית, משעות הצהריים תחול עלייה בטמפרטורות, אך השינויים במזג האוויר לא יסתיימו כאן. בימים הקרובים צפויים שינויים תכופים, כאשר מחר (שישי) כבר יהיה מעונן עם אפשרות לגשם מקומי קל בעיקר באזור הצפון ובמזרח הארץ. ייתכן גם אובך במהלך היום.

בשבת קודש צפויה התקררות משמעותית, כאשר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית וגשמים יוסיפו לרדת בצפון הארץ. יצוין כי בראשית השבוע הבא כבר תחל התחממות מחודשת, ומזג האוויר צפוי להיות נוח יותר.

כידוע, בימים האחרונים חוותה הארץ קור חריג עם טמפרטורות נמוכות במיוחד בהרים ובעמקים. הטמפרטורות צנחו לרמות נמוכות במיוחד, כאשר בירושלים ובצפת נרשמו רק 3 מעלות בלילה, והרוחות המזרחיות התחזקו באופן ניכר.