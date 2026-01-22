כיכר השבת
התחממות קלה היום, אך התחזית: שינויים תכופים במזג האוויר

הטמפרטורות צפויות לעלות מעט היום בזכות עננות גבוהה • רוחות מזרחיות חזקות ינשבו ואובך צפוי בעיקר באזור הדרום • מחר אפשרות לגשם נקודתי בצפון ובמזרח, בשבת התקררות וגשמים | התחזית המלאה (מזג האוויר)

יהודה ושומרון, אתמול (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

אחרי ימים של קור חריג ורוחות מזרחיות עזות, צפויה היום (חמישי) התחממות קלה בזכות עננות גבוהה שתכסה את השמיים. יהיה נוח יותר מהימים האחרונים, אך רוחות מזרחיות חזקות ימשיכו לנשב במהלך היום, ואובך צפוי בעיקר באזור הדרום.

על פי התחזית המטאורולוגית, משעות הצהריים תחול עלייה בטמפרטורות, אך השינויים במזג האוויר לא יסתיימו כאן. בימים הקרובים צפויים שינויים תכופים, כאשר מחר (שישי) כבר יהיה מעונן עם אפשרות לגשם מקומי קל בעיקר באזור הצפון ובמזרח הארץ. ייתכן גם אובך במהלך היום.

בשבת קודש צפויה התקררות משמעותית, כאשר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית וגשמים יוסיפו לרדת בצפון הארץ. יצוין כי בראשית השבוע הבא כבר תחל התחממות מחודשת, ומזג האוויר צפוי להיות נוח יותר.

כידוע, בימים האחרונים חוותה הארץ קור חריג עם טמפרטורות נמוכות במיוחד בהרים ובעמקים. הטמפרטורות צנחו לרמות נמוכות במיוחד, כאשר בירושלים ובצפת נרשמו רק 3 מעלות בלילה, והרוחות המזרחיות התחזקו באופן ניכר.

ירושלים, אתמול (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

תחזית מזג האוויר לפי יישובים:

קריית שמונה: 9-13 מעלותטבריה: 9-11 מעלותחיפה: 10-14 מעלותתל אביב: 12-19 מעלותירושלים: 8-13 מעלותבאר שבע: 12-16 מעלותאילת: 15-23 מעלות

על התושבים להיערך לשינויים התכופים במזג האוויר ולהתלבש בהתאם. מומלץ לעקוב אחר עדכוני מזג האוויר השוטפים לקראת סוף השבוע.

