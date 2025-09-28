כיכר השבת
התחזית המלאה

מזג האוויר: חם מהרגיל לעונה | לקראת יום כיפור: ירידה בטמפרטורות 

לפי תחזית מזג האוויר, צפויה התחממות קלה בהרים ובפנים הארץ והטמפרטורות שם יהיו גבוהות מהרגיל לעונה (מזג האוויר)

כיכר השבת
(צילום: חיים גולדברג/Flash90)

היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. צפויה התחממות קלה בהרים ובפנים הארץ והטמפרטורות שם יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. אחה"צ יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך החוף. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ והן תהינה רגילות לעונה. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.

ביום רביעי, ערב יום כיפור, מעונן חלקית עד נאה עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 21-32

תל אביב: 19-30

באר שבע: 20-33

חיפה: 21-30

טבריה: 22-37

צפת: 21-33

אילת: 26-39

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר