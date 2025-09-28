מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. צפויה התחממות קלה בהרים ובפנים הארץ והטמפרטורות שם יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. אחה"צ יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך החוף. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ והן תהינה רגילות לעונה. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.

ביום רביעי, ערב יום כיפור, מעונן חלקית עד נאה עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 21-32

תל אביב: 19-30

באר שבע: 20-33

חיפה: 21-30

טבריה: 22-37

צפת: 21-33

אילת: 26-39