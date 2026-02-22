כיכר השבת
"ענק עדין ולא מסוכן"

תיעוד מטורף: כריש לוויתן באורך של כחמישה מטרים נצפה בחופי אילת

כרישי לוויתן נצפים במפרץ אילת, מעת לעת, בעיקר בעונות מעבר, הבוקר תיעדו המצילים בחוף אילת כריש באורך של כחמישה מטרים | צפו (בארץ, מעניין)

הכריש היום בחופי אילת
צילום: בריין ליברמן מציל העירייה
הכריש היום בחופי אילת (צילום: בריין ליברמן מציל העירייה)

כריש לוויתן באורך של כ־5 מטרים, נצפה בשעה האחרונה (ראשון) במפרץ אילת, המצילים בחוף זיהו ותיעדו את הכריש.

הראשונים לזהות אותו במשקפת היו מצילי העירייה בחוף הצפוני, בריין ליברמן ויגאל מולנר, שיצאו מיד בחסקה ללב הים כדי לוודא שאכן מדובר בכריש לוויתן, שאינו מסוכן לבני אדם.

כרישי לוויתן נצפים במפרץ אילת, מעת לעת, בעיקר בעונות מעבר, כאשר תנאי הים והמזון מתאימים. ההגעה שלהם מעידה על מערכת ימית בריאה ועשירה במפרץ אילת.

למרות גודלו המרשים, שיכול להגיע עד לאורך של כ־12 מטרים, מדובר בענק עדין ולא מסוכן לאדם. הוא ניזון בעיקר מפלנקטון, דגים קטנים וסרטנים זעירים, אותם הוא מסנן מהמים בשחייה איטית ורגועה.

