החורף חוזר ליממה בלבד: גשמים וסופות רעמים | מחר: התחממות 

לפי תחזית מזג האוויר,  גשמים וסופות רעמים היום בצפון ובמישור החוף, חשש להצפות | מחר: התחממות והתבהרות. כל הטמפרטורות (מזג האוויר)

שוק מחנה יהודה ( צילום: יונתן זינדל/Flash90)

היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית. במהלך הבוקר יחלו לרדת גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. צפויות סופות רעמים יחידות בעיקר בצפון הארץ.

משעות הצהריים קיים חשש להצפות מקומיות בעיקר במישור החוף הצפוני. תחול ירידה בטמפרטורות. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. ירדו גשמים מקומיים בעיקר בצפון ולאורך החוף.

על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות. בבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.

ביום חמישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר וללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון ובשומרון.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-18

תל אביב: 11-21

באר שבע: 8-23

חיפה: 14-21

טבריה: 11-20

צפת: 8-14

אילת: 13-24

