מזג האוויר היום (שישי) צפוי להיות נעים, אך לא לזמן רב עד שהחורף ישוב לשרור בארצנו - כך עולה מהתחזית העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי.
לפי התחזית, היום צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. לפנות בוקר ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף.
בשבת קודש צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. בשעות הבוקר צפויים טפטופים עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. בשעות הצהריים יחלו לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה. הגשמים יתחזקו בהדרגה לעת ערב ובמהלך הלילה. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
יום ראשון: גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות ירד מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. במישור החוף המרכזי והדרומי קיים צפי להצפות מקומיות. בנחלי מדבר יהודה וים המלח קיים צפי לשיטפונות. בחרמון ירד שלג. תחול ירידה בטמפרטורות.
ביום שני צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. בשעות הבוקר עדיין צפויים עדיין גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בדרום מישור החוף, השפלה, ובצפון מערב הנגב. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.
0 תגובות