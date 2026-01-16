( צילום: Ayal Margolin/Flash90 )

מזג האוויר היום (שישי) צפוי להיות נעים, אך לא לזמן רב עד שהחורף ישוב לשרור בארצנו - כך עולה מהתחזית העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי.