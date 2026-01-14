כיכר השבת
נקמה קטלנית ואכזרית: ירה ופצע את המנהל אחרי שפוטר מהעבודה

תשע שנות מאסר בפועל ופיצוי של ארבעים אלף שקלים נגזרו על תושב דרום הארץ, שירה ופצע את מנהלו במפעל ליד אופקים - אחרי שזה פיטר אותו מהעבודה | עורכת הדין: "נסיבות האירוע מאופיינות בתעוזה, באכזריות, בחוסר רחמים ובאי מורא מהדין" (משפט)

אזיקים. ארכיון (צילום: יוסי זמיר פלאש 90)

בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר היום (רביעי) תשע שנות מאסר ופיצויים על תושב הדרום, שירה ופצע את מנהלו לאחר שפיטר אותו מהמפעל שבו עבדו ליד אופקים.

מכתב האישום המתוקן, שהוגש במסגרת הסדר טיעון על ידי עו"ד חופית קנטרוביץ, מפרקליטות מחוז דרום ובו הודה אבו מדיעם - עולה כי לפני כארבע שנים החליט מנהלו של אבו מדיעם, במפעל שבו עבד, לפטרו.

בעקבות כך, ובסמוך לאירוע, חזר אבו מדיעם למפעל, וירה במנהלו מספר יריות. כתוצאה מהירי נפגע המנהל ואושפז בבית החולים למשך חודשיים, כאשר חלק מהזמן היה מורדם ומונשם.

לאור האמור ובהתאם להודאתו, הרשיעה שופטת בית המשפט המחוזי רחל תורן את אבו מדיעם בעבירות של חבלה בכוונה מחמירה ועבירת נשק.

במסגרת הטיעונים לעונש עמדה עו"ד קנטרוביץ על חומרת המעשים, תוך שציינה כי נסיבות האירוע מאופיינות בתעוזה, באכזריות, בחוסר רחמים ובאי מורא מהדין, זאת שעה שהנאשם ירה במתלונן פעם אחר פעם, גם כאשר היה מוטל על הקרקע בעקבות הירי שביצע הנאשם.

עוד ציינה כי הגם שעניינו של הנאשם מהווה פגיעה פרטנית בקורבן, מדובר בתמונה רחבה יותר של פגיעה בביטחון הציבור, שכן הפגיעה נעשתה לעיני אחרים, ובין רגע הפך מקום עבודה במדינת ישראל לזירה מדממת ומפחידה.

בגזר הדין קבעה השופטת תורן כי "מעיון בכתב האישום עולה תמונה עגומה של אירוע אלים ביותר, ושל נאשם שנהג ללא כל רסן, ושאך באורח נס לא הביא למותו של הקורבן. אין לעבור על סדר היום כאשר האלימות ברחובות ובפרט במגזר הערבי גואה והשימוש בנשק חם נעשה כפעולה בסיסית ושגרתית".

בסיום גזר הדין הדגישה השופטת תורן: "על בתי המשפט להירתם למאמץ הכללי של הרתעת היחיד והרתעת הרבים מפני אלימות הכרוכה בשימוש בנשק חם ובייחוד במגזר הערבי, שהפכה למכת מדינה של ממש, פגיעה ציבורית משוללת רסן, מעבר לעניינו הפרטני של הנאשם כאן, ועל כך יש להגיב בענישה הולמת משמעותית".

לאור האמור גזרה השופטת על העובד, כאמור, תשע שנות מאסר בפועל ופיצוי למתלונן בסך 40,000 ₪.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
פוטר בצדק!! המנהל הרגיש את מפלצתיות שבו.
מזועזעת
1
זה העונש שקיבל שכמעט רצח בם אדם? בושה של מערכת משפט בארה"ב היה יו"ש בכלא מעל 10 שמה על ניסיון רצח
רחל

