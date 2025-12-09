בית משפט השלום בתל אביב קיבל תביעה כספית נגד עיריית רמת גן, לאחר שקבע כי במשך 17 שנים נשמר רישום פלילי שגוי במערכות העירייה והמשטרה לחובתו של אדם חף מפשע

מקור הטעות: בית המשפט קבע כי עיריית רמת גן כשלה בהטמעת תיקון כתב אישום משנת 2006, והעבירה רישום שגוי לגורמים המוסמכים לפיו התובע הורשע בעבירת תכנון ובנייה – עבירה שלא ביצע.

לפי דיווח של הכתב המשפטי שלמה בן ברוך, התובע גילה את קיום הרישום הפלילי השגוי רק בשנת 2022, כאשר ניסה להתקבל לעבודה כמאבטח בחברת חשמל, ובקשת רישיון הנשק שלו סורבה.

"לשון הרע" גם ללא הוכחת נזק תעסוקתי

התובע טען כי הרישום השגוי מהווה לשון הרע, פגיעה בשם טוב ופגיעה בחופש העיסוק.

עמדת העירייה: העירייה הודתה בשתי טעויות הייחוס ובהעברת מידע שגוי למשטרה, אך טענה כי מדובר בשגגות שנעשו ללא כוונת פגיעה, וכי התובע לא הוכיח קשר סיבתי בין הרישום לבין אי-קבלתו לעבודה.

קביעת בית המשפט: בית המשפט דחה את טענת העירייה וקבע כי רישום פלילי שגוי המועבר לגופים מוסמכים מהווה פרסום לפי חוק איסור לשון הרע, גם ללא הוכחת נזק ממוני בפועל.

פוטנציאל הפגיעה: נקבע כי עצם קיום הרישום יוצר פוטנציאל פגיעה משמעותי בשם הטוב של התובע, ולכן מזכה אותו בפיצוי בגין נזק לא ממוני ועוגמת נפש.

הפיצוי: 30 אלף שקלים

לאחר איזון נסיבות המקרה, ועל אף שהעירייה טענה להשתהות מצד התובע במניעת הנזק (שכן הרישום תוקן רק בשנת 2025 לאחר הגשת התביעה), קבע בית המשפט כי העירייה תפצה את התובע בסך 30,000 שקלים.