בחורי הישיבה היו בהלם: איש הצוות נמצא ללא רוח חיים בתוך החדר

איש צוות בישיבה בכניסה לירושלים, עובד זר בשנות החמישים לחייו, נמצא היום (רביעי) ללא רוח חיים בתוך חדרו במוסד החינוכי.

צוותי חירום של מד"א וזק"א הוזעקו למקום בתוך זמן קצר, ולמרבה הצער קבעו את מותו של העובד במקום. הידיעה עשתה לה כנפיים בישיבה והשרתה עצב על הבחורים.

צבי יורוביץ, מתנדב זק"א מחוז ירושלים, שהגיע לזירה סיפר: "מדובר בגבר בשנות ה-50 לחייו, שאותר ללא רוח חיים בתוך מוסד חינוכי ברחוב כנפי נשרים בירושלים. מתנדבי זק"א מחוז ירושלים מטפלים בזירה".

מזק"א נמסר: "בשעות אחר הצהריים (ד') התקבל דיווח במוקד זק"א 1220 על עובד זר שאותר ללא רוח חיים במוסד חינוכי בירושלים. צוותי מד"א שהוזעקו למקום נאלצו לאשר את מותו. מתנדבי זק"א מחוז ירושלים הוזעקו לזירה ופועלים בטיפול בזירה".