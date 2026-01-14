כיכר השבת
שרוע על הרצפה

בחורי הישיבה היו בהלם: איש הצוות נמצא ללא רוח חיים בתוך החדר

עובד זר בשנות ה-50 נמצא ללא רוח חיים בחדרו בישיבה בכניסה לירושלים. צוותי חירום קבעו את מותו במקום (חדשות, בארץ)

1תגובות
(צילום: דוברות זש"א)

איש צוות בישיבה בכניסה ל, עובד זר בשנות החמישים לחייו, נמצא היום (רביעי) ללא רוח חיים בתוך חדרו במוסד החינוכי.

צוותי חירום של מד"א וזק"א הוזעקו למקום בתוך זמן קצר, ולמרבה הצער קבעו את מותו של העובד במקום. הידיעה עשתה לה כנפיים בישיבה והשרתה עצב על הבחורים.

צבי יורוביץ, מתנדב זק"א מחוז ירושלים, שהגיע לזירה סיפר: "מדובר בגבר בשנות ה-50 לחייו, שאותר ללא רוח חיים בתוך מוסד חינוכי ברחוב כנפי נשרים בירושלים. מתנדבי זק"א מחוז ירושלים מטפלים בזירה".

מזק"א נמסר: "בשעות אחר הצהריים (ד') התקבל דיווח במוקד זק"א 1220 על עובד זר שאותר ללא רוח חיים במוסד חינוכי בירושלים. צוותי מד"א שהוזעקו למקום נאלצו לאשר את מותו. מתנדבי זק"א מחוז ירושלים הוזעקו לזירה ופועלים בטיפול בזירה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (85%)

לא (15%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
איש צוות הכוונה בדרך כלל מהצוות החינוכי נא לתקן את הביטוי בבקשה
דוד

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר