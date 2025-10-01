תחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי מלמדת כי ביום הקדוש, יום צום כיפור, צפוי להיות קריר ונעים.

לפי התחזית, היום צפוי להיות מעונן חלקית עד נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. הלילה: מעונן חלקית.

מחר, יום הכיפורים, צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות יעלו במקצת.

ביום שישי יהיה בהיר בד"כ. תחול עליה ניכרת בטמפרטורות ויעשה חם ויבש מהרגיל עד שרבי. אחה"צ הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.

בשבת קודש צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית. במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב צפויה ירידה קלה בטמפרטורות ועלייה בלחות. עדיין חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אחה"צ הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.