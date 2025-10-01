כיכר השבת
מזג האוויר

התחזית: ביום כיפור יהיה קריר; למחרת כבר ייעשה חם מהרגיל ושרבי

יסייע לצום בקלות: תחזית מזג האוויר העדכנית מעלה כי היום יש סיכוי לגשם קל, ביום הקדוש יהיה קריר ולמחרת כבר יכול שינוי משמעותי במידות החום, ויהיה שרבי (בארץ)

כיכר השבת
(צילום: Jamal Awad/Flash90)

תחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי מלמדת כי ביום הקדוש, יום צום כיפור, צפוי להיות קריר ונעים.

לפי התחזית, היום צפוי להיות מעונן חלקית עד נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. הלילה: מעונן חלקית.

מחר, יום הכיפורים, צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות יעלו במקצת.

ביום שישי יהיה בהיר בד"כ. תחול עליה ניכרת בטמפרטורות ויעשה חם ויבש מהרגיל עד שרבי. אחה"צ הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.

בשבת קודש צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית. במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב צפויה ירידה קלה בטמפרטורות ועלייה בלחות. עדיין חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אחה"צ הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר