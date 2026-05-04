"התכוונו רק לדקור": האמירה של פעיל הליכוד הציתה מהומה בוועדה

נתונים מדאיגים שהוצגו היום (שלישי) במרכז המחקר והמידע של הכנסת מצביעים על עלייה חדה במספר התיקים הפליליים שנפתחו נגד בני נוער בישראל. על פי עיבוד נתוני הלמ"ס, בשנת 2024/25 נפתחו תיקים פליליים ליותר מ-6,800 בני נוער חשודים, לעומת כ-5,400 בשנה הקודמת - עלייה של כ-26%.

הנתונים הוצגו לקראת דיון חירום שהתקיים בוועדה לזכויות הילד בראשות חברת הכנסת קטי שטרית (ליכוד), על רקע מקרי הרצח והאלימות הקשים שהתרחשו בשבועות האחרונים ברחבי הארץ. מדובר בהיפוך מגמה משמעותי, לאחר מספר שנים של ירידה עקבית במספר התיקים הפליליים נגד בני נוער.

נרות זיכרון בזירת הרצח בפתח תקוה ( צילום: יהודה ג. )

בדיון החירום השתתפו נציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים, ובהם משרדי החינוך, הבריאות, הרווחה והביטחון הלאומי, לצד פרקליטות המדינה ומשטרת ישראל. הדיון התמקד בחיפוש פתרונות למגמה המדאיגה של עלייה באלימות בקרב בני נוער. נצ"מ אבי אוחיון, רמ"ח נוער ומשפחה במשטרת ישראל אמר כי "בסוף שנת 2024 התקיים דיון רחב בהשתתפות כלל הגורמים הרלוונטיים ובו הוצגו נתונים שלפיהם חלה לכאורה ירידה בעבריינות הנוער ובפתיחת תיקים לבני נוער אבל צריך לומר ביושר כי הדבר לא בהכרח טוב, אלא מעיד על פחות עיסוק ממוקד של המשטרה בבני נוער וכתוצאה מכך פחות אכיפה. הוא הוסיף כי המפכ"ל החליט להכניס את נושא הנוער למדדי הביצוע של התכנית המשטרתית, וקיבל תעדוף ליבה בתוך סדרי העדיפויות של הארגון. המשמעות של ההחלטה הזו היא פשוטה: יותר שוטרים מופנים לעיסוק בנוער, הקשב הארגוני גדל, והנוכחות בשטח מתחזקת." חברי הוועדה הביעו מחאה על כך שמשטרת ישראל הגיעה לדיון ללא נתונים. יו"ר הוועדה ח"כ שטרית אמר הלנציג המשטרה: ״רוצח הוא רוצח הוא רוצח. לא ייתכן שמשחררים למעצר בית פצצות מתקתקות." בין המשתתפים בדיון היה גם פעיל הליכוד רפי קדושים, חבר מועצת העיר הרצליה, שהזכיר את רצח בנימין ימנו זלקה בפתח תקווה בערב יום העצמאות. "אני מאמין שהנערים שדקרו את הנער לא התכוונו להרוג אותו. רק התכוונו לדקור אותו", אמר קדושים, דברים שעוררו תגובות חריפות.

זירת הרצח בפתח תקוה ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

סערה בוועדה

חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה (המחנה הממלכתי) ביקשה מקדושים לחזור בו מדבריו ואמרה כי מדובר ב"אמירה שערורייתית". קדושים השיב: "אני חוזר בי כדי לעשות לך נחת רוח. מהניסיון שלי, המשטרה הייתה הראשונה לבוא אם הייתה יודעת".

קדושים סיפר כי הזדעזע כאשר צפה בסרטון שתיעד את הרצח בפתח תקווה. "מעולם לא קפצנו עשר ילדים על נער אחד", אמר. הוא הוסיף כי "ההידרדרות של הנוער היא מתחת לכל ביקורת", והציע כי ייעזרו בשירותיו להדרכת נוער בבתי ספר.

ימנו בנימין זלקה ז"ל ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

הצעה שנויה במחלוקת

"אתם צריכים להשתמש בעבריינים לשעבר שיסבירו לנוער מה ההשלכות של הדבר הזה", אמר קדושים. "כמו שיש שיעור ספורט ואנגלית, שיהיה גם שיעור של הדברים האלה". יו"ר הוועדה, חברת הכנסת קטי שטרית, חיזקה אותו: "משרד החינוך מקשיב? תקשיבו".

חברי כנסת מהאופוזיציה מחו על הזמנתו של קדושים לדיון. ברקע העבר השנוי במחלוקת שלו, חברת הכנסת קארין אלהרר (יש עתיד) אמרה לקדושים כי "בדיון כזה על עבריינות בני נוער לא היית צריך להיות". חבר הכנסת גלעד קריב (הדמוקרטים) אף עזב את הדיון כאשר התחיל קדושים לדבר.

נצ"מ אבי אוחיון בדיון הוועדה ( צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת )

יצוין כי בעבר פקד קדושים כמה מאות חברי ליכוד בעיר הרצליה ואף ניסה להתמודד לראשות העיר מטעם המפלגה. בשנה שעברה השתתפו עשרה שרים מהליכוד, ובהם שר הביטחון ישראל כץ, בהילולה שערך קדושים לרבי נחמן מברסלב.

הנתונים החדשים מעלים שאלות קשות לגבי המדיניות הנוכחית בטיפול בעבריינות נוער, ומחייבים את הרשויות לבחון מחדש את הכלים העומדים לרשותן למניעת אלימות והידרדרות בקרב בני נוער בישראל.