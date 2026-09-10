כל החדשות והעדכונים חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00 לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00 (כיכר FM) אשאריאל שרפרכיכר השבת | 14:00 חדשות כיכר FM - צילום: כיכר השבת 10100:00/1:47חדשות כיכר FM (צילום: כיכר השבת )חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 12:00אריאל שרפר|12:02מבזקי חדשות 'כיכר FM' מתפרסמים לאורך כל היום בשעות 10:00 - 12:00 - 14:00 ו-18:00 חדשות 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00 אריאל שרפר|10:00טראמפ שולח מסר לאיראן | חברה קדישא תיאלץ לשלם מליונים | חדשות היוםנריה סעדיה|05.08.26מימון משיק תוכנית שידוכים חדשה: "צריך מישהו שחווה את הכאב"משה מנס וישראל מאיר|02.08.26אולי גם יעניין אותך:שיסו בהם את הכלב: צוות חדשות הותקף באכזריות לאור יוםאריה רוזן|30.06.26איש התקשורת מלחיץ: זה מה שיקרה אם תקנו דירה מפוצלת | וגם: הבעל שהרג את חמותו בטעותמשה מנס|13.06.26החדשות שלא האמנתם: סיכום הומוריסטי שבועייוסי חיים מימון ומשה מנס|18.05.26
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