לפנצ'יאון: אם זה לא מצחיק אתכם, סימן שהבנתם את הבדיחה | צפו

אם חשבתם שהחדשות של השבוע היו מוזרות, חכו שתשמעו מה היה למשה מנס ויוסי חיים מימון להגיד עליהן. בפינת "לפנצ'יאון" הכל הופך לבדיחה – מהספארי ברמת גן ועד לכורים באיראן. סיכמנו עבורכם את הרגעים הגדולים (והמרים) של השבוע.

פרידה מפילה עשויה ללא חת

משה: חדשות עצובות מהספארי. הפילה המיתולוגית בהטי הלכה לעולמה. פילה אמיצה, עשויה ללא חת. עוד חודש יתקיים טקס ה"שלושים", ולא ברור אם ישבו עליה – למרות שככל הנראה יש שם מספיק מקום לכולם. הפילים בספארי פרצו בצרחות אבל כולם ביקשו מהם: "היי, תורידו טון". לא נראה לי שהם נעלבו, בכל זאת – יש להם עור של פיל. האמת? בספארי לא שמו לב מיד שהיא מתה. לוקח לחיות שם שבוע עד שהן בכלל זזות לאיזה מקום. אצלנו אומרים? קשה לתאר את גודל האבידה.

פולין: הנהג שלא מוותר (גם אחרי 139 פעם)

יוסי: נעבור לאירופה. אזרח פולני שנכשל 139 פעמים במבחן התיאוריה, עבר סוף סוף והתחיל ללמוד נהיגה. אחרי המבחן העשירי הוא התחיל להגיד לאנשים בתור: "קום קום, זה המקום הקבוע שלי", וכמו פולני טוב – ישב לבד בחושך. משרד התחבורה הפולני הוציא אזהרה חמורה לציבור: לא לצאת לכביש בימים שהוא על הרכב. ככל הנראה, זו פעם ראשונה בהיסטוריה שיהיה עדיף בפולין לנסוע ברכבת.

כנסת ישראל: הזרנוק שלא מזיז כיסא

משה: ומה קורה אצלנו במשכן? הכנסת תתפזר? מי חכם וידע. הרב לנדו הורה שנציגי החרדים צריכים "להתפזר" בעקבות חוק הגיוס. הבעיה היא שחוקי הפיזור כבר עברו, ואסור להשתמש ב"בואש" – מה שגם ככה לא היה עוזר אחרי ה"תרגיל המסריח". מהכנסת מסרו לנו: "אל דאגה, הכל יתפזר". אין מה להשוות לפיזור הפגנות; עוד לא נולד הזרנוק שיצליח להזיז כיסא של חבר כנסת מהמקום.

"מעניין אם כשאיראן מדברים על נשק כימי, הם בעצם התכוונו אליו..."

האיראני שלא הסתבן (60 שנה!)

יוסי: סיפור מדהים על גבר איראני שהתפרסם בכך שלא התקלח שישים שנה. לא ברור אם זה חיסכון פרסי במים חמים או סתם אג'נדה, אבל מה שבטוח – הוא לא סיבן אותנו (וגם לא את עצמו). כשאיראן מאיימת בנשק כימי, עכשיו אנחנו מבינים למה הם מתכוונים. האיש הלך לעולמו בשיבה טובה חודשים ספורים אחרי שהחליט סוף סוף להתקלח. כנראה חיכה שהדוד שמש ידלק. הרפואה טוענת שהמקלחת הרגה את החיידקים שהחזיקו אותו בחיים, אבל אנחנו סבורים שפשוט סוף סוף מלאך המוות העז להתקרב אליו.

רוסיה: לחיות עד 150 (בתוך וודקה)

משה: ברוסיה עובדים על מיזם גנטי להארכת חיים עד גיל 150. פשייי... כמה פעמים אפשר להצביע לפוטין בזמן הזה? אני רק מקווה שרווקים שם לא יתחילו להיות בררנים: "מה, הצעה של בת 92? אני שומע רק עד 80". הטיפול חוסם הזדקנות תאים, או כמו שקוראים לזה ברוסית: וודקה. המדענים עדיין משקיעים בזה, למרות שגם אם תחיה עד 150 – בסוף אתה עדיין חי ברוסיה.

עזה: מלחמת הכיסאות הגדולה

יוסי: ולסיום, חתונה עזתית שהתלהטה לכדי קרב כיסאות עקוב מפלסטיק. סוף סוף אני מאמין לשמאלנים – יש בינינו לבין הערבים המון במשותף! לריב עם כיסאות? ידעתי שנשק ישראלי יזלוג בסוף לעזה. בישראל הגיבו לסרטון באדישות: "נו, באמת... לריב על כיסאות? אף פעם לא ראיתם ערוץ הכנסת??".