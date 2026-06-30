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המשטרה חוקרת

שיסו בהם את הכלב: צוות חדשות הותקף באכזריות לאור יום

כתב וצלם של CBS הותקפו בשיקגו בעת הכנה לשידור חי | החשודים ניפצו ציוד, השמיעו קללות גזעניות והורו לכלב לתקוף את הצוות (בעולם)

כתב וצלם של תחנת CBS News Chicago הותקפו ביום שני אחר הצהריים בשיקגו, בזמן שהתכוננו לשידור חי.

לפי משטרת שיקגו, מספר גברים הגיעו למקום ברכב מסחרי לבן, יצאו ממנו והתקרבו אל אנשי הצוות כשהם משמיעים קללות וגידופים בעלי אופי גזעני לעבר אחד מהם.

אחד החשודים אף הורה לכלב לתקוף את השניים, אך הכלב לא תקף. לאחר מכן החשודים ניפצו את מצלמתו של הצלם ושברו את שמשת הרכב של הצוות, לפני שנמלטו מהמקום.

שני העיתונאים לא נפגעו בגופם. בהמשך עצרה המשטרה כמה חשודים לאחר מרדף, ובחקירה נבדק גם אירוע נוסף שבו, לפי הדיווחים, כוון אקדח לעבר אדם אחר.

דובר מטעם CBS מסר: "אנחנו המומים ומזועזעים מהפשע הזה, ואסירי תודה שהעיתונאים שלנו בטוחים." משטרת שיקגו מסרה כי חקירת המקרה נמשכת.

ארה"בתקיפהחדשותשיקגוCBS

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