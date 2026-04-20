לקראת יום הזיכרון, אירח המנחה את הרב שלום מלול, ראש ישיבת עמית יגל אשדוד ורב החטיבה לטיפול בחללים. הרב מלול, ששירת למעלה מ-400 ימים במילואים מאז פרוץ המלחמה, שיתף בתחושותיו מעבודת הקודש המורכבת בזיהוי וטיפול בחללי צה"ל והטבח.

"המקום הזה, שאליו התנקזו הקדושים מהשדות, מהקיבוצים ומהבתים – התקדש בקדושתם," אמר הרב מלול. "הרגשנו כמו כהנים העובדים במשכן של נשמות."

הרב התייחס לשאלה כיצד שומרים על חוסן נפשי במחזות קשים כאלו, והסביר כי המשמעות והתחושה של "שלוחי מצווה" הן שמגנות על הלב: "אנחנו רואים בהם הרוגי מלכות, צדיקים גמורים. הראייה הזו משאירה חותם של אור, לא של חושך."

הסיפורים מאחורי השקים השחורים

במהלך הראיון שיתף הרב בשני סיפורים שטלטלו את צוותי הזיהוי:

אורי שני ז"ל: חלל שהגיע ביום השני למלחמה, שזיו פניו והקדושה שהפיץ השפיעו על כל הנוכחים בחדר עוד לפני שנודע סיפור גבורתו המופלא בקרב.שלמה דמיטרי רצ'ניקוב ז"ל: חייל שנולד ברוסיה לאב נוצרי, גילה את יהדותו, עלה לישראל לבדו ונפל בקרב גבורה בגולני. הוא הגיע ל"שורה" כשהוא עטוף בטלית תימנית ובבד של סוכה (זכר לשמחת תורה). משפחתו סיפרה כי שלמה בחר בשמו כדי לבטא שאיפה לשלום ואחדות בין כל חלקי העם – מסר שהתממש בצורה מצמררת באופן בו נעטף לאחר מותו.

הרב סיכם במסר לציבור: "יום הזיכרון לא נועד רק לצפירה ולשיר עצוב. עלינו ללמוד מהמורשת ומהפתקים שמצאנו בכיסי הלוחמים – תהילים, צדקה ואהבת ישראל ללא תנאי."

אקטואליה וביטחון: סיכול באזרבייג'אן

בפינת האקטואליה דווח על הצלחה משמעותית של המוסד ושירותי הביטחון באזרבייג'אן. סוכלה תשתית טרור איראנית שתכננה לפגוע ביעדים אסטרטגיים, ביניהם צינור הנפט BTC, וכן במוסדות יהודיים ושגרירות ישראל בבאקו. חברי החוליה נעצרו כשברשותם רחפני נפץ ומטעני רסס שהוברחו ישירות מאיראן.

טכנולוגיה ו-AI: תעמולה בקוביות לגו

תופעה חדשה ומדאיגה ברשת: סרטוני תעמולה איראנית המיוצרים באמצעות בינה מלאכותית בסגנון "לגו". הסרטונים, המופקים על ידי חברה המקושרת למשטר בטהרן, מציגים את ארה"ב וישראל כמושפלות בעוד איראן מוצגת כמנצחת. למרות ניסיונות חסימה של יוטיוב, הסרטונים ממשיכים להציף את הרשתות החברתיות וצוברים מיליוני צפיות בקרב צעירים.

משילות ומסרים מהרשת

בנוסף, התוכנית נגעה בנושאי פנים עם אביר קארה, שדיבר על הצורך בחיזוק המשילות והמשטרה. לסיום, בפינה "רץ ברשת", הוצגו רגעים אנושיים ומשעשעים – החל מרמפה תלולה במיוחד בפיטסבורג ועד למרדף משולש בברזיל שבו גנב, חתול ובעל בורח הופיעו כולם באותו פריים של מצלמת אבטחה.