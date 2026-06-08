חשש לצונאמי הרסני: רעידת אדמה  7.8 הרעידה את הפיליפינים  

רעידת אדמה בפיליפינים ( צילום: מסך )

הבוקר (שני) בשעה 07:37, רעדה האדמה בעוצמה נדירה של 7.8 סמוך לעיר גנרל סנטוס שבאי מינדנאו. הרעידה, שהורגשה היטב גם באינדונזיה השכנה, הוביל לדיווחים ראשוניים על לפחות חמישה הרוגים, כאשר הרשויות פועלות במהירות לאימות הנתונים בשטח.

התיעודים מהאזור מראים הרס דרמטי: קומה שנייה של מסעדת מזון מהיר פופולרית קרסה לחלוטין, וקירות בטון של מרכז מסחרי התמוטטו.

רעידת אדמה בפיליפינים - צילום: רשתות חברתיות רעידת אדמה בפיליפינים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:07

האירוע התרחש בדיוק עם פתיחת יום הלימודים; בדבאו דל סור, חלק מבית ספר תיכון קרס בזמן שהתלמידים התגודדו בחוץ, ובבית ספר יסודי אחר נראו תלמידים מבועתים בורחים בבהלה במהלך טקס הנפת הדגל. נקמה בעומק איראן: צה"ל ריסק את צינור החמצן הכלכלי של טהרן דני שפיץ | 08:40 נשיא הפיליפינים, פרדיננד מרקוס ג'וניור, הורה מיד על השעיית הלימודים והבהיר: "בטיחות ילדינו קודמת לכל".

רעידת אדמה בפיליפינים - צילום: רשתות חברתיות רעידת אדמה בפיליפינים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:34

בעקבות הרעש, פורסמה אזהרת צונאמי חמורה עם צפי לגלים בגובה של עד 3 מטרים בחופי הפיליפינים.

הנשיא פנה לתושבי החוף בקריאה דחופה: "אל תחכו. החיים שלכם חשובים יותר מכל דבר שהשארתם מאחור". גלים קטנים יותר כבר נרשמו בתשעה מוקדים באינדונזיה, והחשש מהצפות נמשך גם במלזיה, טייוואן ויפן.

גלי צונאמי ביפן בשבוע שעבר - צילום: רשתות חברתיות גלי צונאמי ביפן בשבוע שעבר | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:19

כוחות ההצלה פועלים כעת בתוך הריסות המבנים ובאזורים שנותקו מחשמל, בעוד התושבים מונחים להתרחק ממבנים פגועים מחשש לרעידות משנה קטלניות.

פיליפינים, השוכנת על "טבעת האש" של האוקיינוס השקט, מתמודדת שוב עם עוצמתו של הטבע באירוע שטרם הסתיים.