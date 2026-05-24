לא דווח על נזק או נפגעים

התושבים דיווחו: רעידת אדמה בעוצמה 3.5 התרחשה באזור הכינרת 

האדמה רעדה בצפון: רעידת אדמה בעוצמה 3.5 הורגשה הערב באזור הכנרת | לא ידוע על נזק או על נפגעים | בחודש שעבר דווח על רעידת אדמה בעוצמה 4.7 שהתרחשה מול חופי לבנון, והורגשה גם בצפון הארץ (בארץ)

רעידת אדמה (צילום: shuterstock)

רעידת אדמה בעוצמה 3.5 הורגשה הערב (ראשון) באזור הכנרת. תושבים רבים דיווחו על כך, וזמן קצר לאחר מכן המכון הגיאולוגי אישר. לא ידוע על נזק או על נפגעים, שכן מדובר ברעידה קטנה.

על פי הודעת המכון הגיאולוגי, המכון מעדכן שבתאריך 24-05-2026 בשעה 20:42 התרחשה רעידת אדמה, עוצמתה עפ"י הערכה ראשונית היא 3.5. הרעידה התרחשה באזור כינרת.

בחודש שעבר דווח על רעידת אדמה בעוצמה 4.7 שהתרחשה מול חופי לבנון, והורגשה גם בצפון הארץ, ולפני כחצי שנה תושבים בישראל דיווחו פעמיים על רעידת אדמה שהורגשה באזורים בצפון הארץ.

