כיכר FM חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00 חדש בכיכר השבת: מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר לאורך כל היום. האזינו עכשיו כהכיכר השבת10:00 חדשות כיכר FM: בהגשת אריאל שרפר - צילום: כיכר השבת10100:00/2:03חדשות כיכר FM: בהגשת אריאל שרפר (צילום: כיכר השבת)הגיע יומו: המחבל שרצח את בעלה של ח"כ לימור סון הר מלך - חוסלכיכר השבת|09.09.26מבזקי חדשות כיכר FM מתפרסמים בכל יום בשעות: 10:00- 12:00 - 14:00 - 16:00 ו-18:00 כיכר השבתחדשותאריאל שרפר 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:המשטרה מזהירה: אל תפתחו את ההודעה הזו, למחוק במיידי מהטלפוןבני סולומון|09.09.26עובדת נלכדה במכונת בשר בקריית גת - כך החילוץ המורכב הסתיים בהצלחהכיכר השבת|09.09.26צוחקים כל הדרך לקלפי: המפלגות מוזרות שרוצות את הקול שלכםדני שפיץ|09.09.26אולי גם יעניין אותך:פקח ריסס גז באוטובוס באזור החרדי: 15 נוסעים נפגעו, חלקם פונו לבית חוליםדוד הכהן|08.09.26אירוע טרגי וחריג בירושלים: התמוטט במרכז הרפואי לעיני הצוות ונפטרמישאל לוי|08.09.26אלימות נוראית: השכן הגיע להעיר על רעש ונדקר בבטן וברגליים, מצבו קשהקובי רוזן|08.09.26
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