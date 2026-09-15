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מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00

לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 10:00 (כיכר FM)

חדשות כיכר FM מהדורת 10:00
חדשות כיכר FM מהדורת 10:00 (צילום: כיכר השבת )

מבזקי חדשות 'כיכר FM' מתפרסמים לאורך כל היום בשעות 10:00 - 12:00 - 14:00 ו-18:00
כיכר השבתחדשותאריאל שרפר

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