האזינו מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00 לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 10:00 (כיכר FM) אשאריאל שרפרכיכר השבת | 10:00 חדשות כיכר FM מהדורת 10:00 - צילום: כיכר השבת 10100:00/1:58חדשות כיכר FM מהדורת 10:00 (צילום: כיכר השבת )דרמה וניצני שלום בגור: הסכם היסטורי נחתם בערב החג בין חסידות גור לקהילת הגר"ש אלתרחיים רוזנבוים|09:43מבזקי חדשות 'כיכר FM' מתפרסמים לאורך כל היום בשעות 10:00 - 12:00 - 14:00 ו-18:00 כיכר השבתחדשותאריאל שרפר 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:התרגיל שהפיל את גנב התפילין: "מישהו נכנס לך באוטו, רד למטה"חזקי שטרן|09:36בחזור מאומן: הפייטן אלחנן משמרתי עוכב בשדה התעופה בבודפשטאיציק אוחנה וקובי ישראל|09:20הגאון רבי ראובן אלבז זעק על רדיפת לומדי התורהחזקי שטרן|08:52אולי גם יעניין אותך:אירוע חריג ואלים בבית הכנסת: מתפלל דקר ביד מתפלל אחרכיכר השבת|07:54עוררו רחמי שמיים; זקן רבני תל אביב אושפז בבית החוליםחיים רוזנבוים|15.09.26ראש השנה ב'כסא רחמים': בכמה נמכרה פתיחת ההיכל?חיים רוזנבוים|14.09.26
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