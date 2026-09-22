מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00

"שלום רב, השעה 18:00, באולפן אריאל שרפר, עם סיכום יומי של מבזקי חדשות כיכר FM

עצרת האו”ם

נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי להצהיר בעצרת האו"ם בניו יורק כי בכוונת ממשלו לחתום על הסכם היסטורי עם דנמרק וגרינלנד, ועל נכונותו להדברות עם המשטר האיראני למרות ריבוי הצהרות סותרות בנושא. נשיא איראן צפוי לנאום בעצרת האו"ם ברביעי ויממה לאחר מכן ינאם רה"מ נתניהו.

{עדכונים שוטפים על עצרת האו"ם בניו-יורק מועברים בשידור חי באתר כיכר השבת}

איראן בגיוס המוני

איראן מקימה מחדש גדודי "התנגדות" ומקיימת אימונים צבאיים ברחבי המדינה. זאת לאחר מאות אלפי מתנדבים שיצאו לרחובות טהרן בהיענות לקריאת משמרות המהפכה להרחבת התמרונים הצבאיים בכל רחבי המדינה. הידיעות מתפרסמות על רקע התלבטות הנשיא טראמפ האם להחריף את התגובה האמריקנית נגד איראן.

פגישה לאחדות

ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, הודיע על פגישה דחופה עם בנט, איזנקוט, ליברמן וגולן שנקבעה למוצאי השבת הקרובה. הפגישה תתמקד בתיאום מהלכי גוש השינוי במטרה להגיע למסקנות מוסכמות לקראת הבחירות.

בדרך לבחירות 2026

יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נעם סולברג, דחה את בקשת עוצמה יהודית לדחיית הדיון בפסילת מועמדותו לכנסת של סמי אבו שחאדה. סולברג קבע כי אבו שחאדה יוכל להשתתף בדיון מרחוק.

עסקת מטוסים מדאיגה

ארצות הברית הודיעה רשמית לישראל על כוונתה לאשר עסקה למכירת מטוסי F-35 לסעודיה בשווי של כעשרים וחמישה מיליארד דולר. בתגובה, מערכת הביטחון הישראלית מציבה דרישת פיצוי חסרת תקדים הכוללת נשק מסווג, טכנולוגיית חלל ומיירטים עתידיים.

תחזית מזג האוויר

מעונן חלקית עד בהיר ויתכן טפטוף קל בעיקר לאורך מישור החוף. בהמשך השבוע עד ערב חג סוכות יוסיף להיות נאה עם טמפרטורות רגילות לעונה אך ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון ובמרכז.

עד כאן מבזקי חדשות כיכרFM להיום. המבזק הבא ישודר אי"ה מחר ב-10:00 בבוקר, להשתמע."

מבזקי חדשות 'כיכר FM' מתפרסמים לאורך כל היום בשעות 10:00 - 12:00 - 14:00 -16:00 ו-18:00