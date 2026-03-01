המהפכה כבר כאן: כך "קלוד קוד" הופך כל אחד מאיתנו למתכנת על

אם הסתובבתם ברשת בחודש האחרון, בטח שמתם לב לרעש סביב Claude Code (קלוד קוד). לא מדובר בעוד צ'אט בוט נחמד שכותב שירים, אלא בכלי שמשנה את חוקי המשחק: הוא מאפשר לכל אדם, גם למי שרואה שורות קוד ומרגיש שזה סינית, להקים אתרים, אפליקציות וכלים טכנולוגיים מורכבים - בלי לכתוב שורת קוד אחת.

בתוכנית מיוחדת ב-"כיכר FM", אירח אלי גוטהלף את דוקטור לינקדאין, מומחה הבינה המלאכותית , לשיחה מרתקת על העתיד הכלכלי, על המשרות שייעלמו ועל ההזדמנויות החדשות שנפתחות לכולנו.

הקוד כבר לא מפחיד: הנגשה מלאה לציבור הרחב

בעבר, פיתוח מוצר טכנולוגי דרש ידע מעמיק, הבנה בסיבוכיות ותקציבים של עשרות אלפי שקלים. היום, המחסום הזה נפרץ. "זה לא רק עניין של חיסכון בזמן, זו רמת ביצוע גבוהה שפעם רק מתכנתים בכירים יכלו להגיע אליה", מסביר הדוקטור.

לדבריו, היכולת של קלוד קוד היא לא רק "לכתוב" אלא גם "לבצע". הוא יכול להשתלט על קבצים (באישורכם, כמובן), לעשות סדר במחשב, ולבנות עבורכם כלים מותאמים אישית -כמו אפליקציה לניהול תקציב משפחתי או דפי נחיתה עסקיים - תוך שניות.

מקצוע העתיד: מהנדס פרומפטים (Prompt Engineer)

השאלה הגדולה שעולה היא: מה יעשו כל אותם אלפי מתכנתים שה-AI מחליף? התשובה, כך נראה, טמונה ביכולת התקשורת שלנו עם המכונה.

"התפקיד הבא שיהיה לו הכי הרבה ביקוש הוא מהנדס פרומפטים. זה כבר לא לדעת לתכנת, אלא לדעת לנסח את הבקשה בצורה היעילה ביותר כדי להוציא מהבינה המלאכותית את התוצאה המושלמת."

המגמה הזו כבר מחלחלת לאקדמיה ולשוק העבודה. חברות ענק כמו מייקרוסופט כבר מבצעות התאמות בכוח האדם, ולעיתים אף מפטרות עובדים במקומות שבהם המכונה יעילה יותר, למרות רווחיות שיא.

טיפים למאזינים: איך מתחילים?

הדוקטור סיכם עם כמה עצות פרקטיות למי שרוצה לקפוץ למים: