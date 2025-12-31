את השידור בתוכנית היום (רביעי) פתח אלי גוטהלף בדיון על איראן, המשיך בחשיפה כואבת על תעשיית ההברחות שמנצלת צעירים חרדים, וסיים בשיחה נוקבת על תפקיד ההורים והמחנכים בדור של כסף קל ופיתויים זמינים.

״האש לא קטנה״ – כך נראות המחאות באיראן מבפנים

החלק הראשון של התוכנית הוקדש למה שמתרחש בימים האחרונים באיראן. פרופ׳ דוד מנשרי, מומחה לאיראן מאוניברסיטת תל אביב, תיאר מציאות נפיצה של מחאות מתמשכות, מצוקה כלכלית קשה ואובדן אמון עמוק במשטר.

לדבריו, אין מדובר בהתפרצות רגעית אלא בתהליך ארוך: אינפלציה קיצונית, מחסור במזון ובמים, ניתוקי חשמל והוצאות להורג שמתגברות – כל אלה יוצרים קרקע לבעירה.

אחד הסימנים הבולטים לשינוי, הסביר מנשרי, הוא השימוש של המשטר עצמו בשפה לאומית איראנית – בניגוד לאידיאולוגיה האיסלאמית שעליה הושתת. ״כשחמינאי מבקש לשיר שיר על איראן ביום קדוש לשיעה – זה סימן ללחץ״, אמר.

עם זאת, מנשרי הדגיש כי אין שעון עצר למהפכות. הן קורות בפתאומיות, ולעיתים הטריגר מגיע ממקום שולי לכאורה. ״המשטר הזה יכול ליפול – אבל לא ביום ובשעה שנקבע מראש״.

האחריות שלא ניתן להפריט

בחלק השני של התוכנית עלה לשידור הרב דן טיומקין, לשיחה עמוקה על אחריות הורית בדור שבו הפיתויים זמינים, הטיסות זולות והכסף המהיר מסנוור.

הרב טיומנקין הציג תפיסה ברורה: ״היצר הרע משלם במזומן״, אמר, והסביר כי נערים שנמצאים בקשר טוב עם ההורים – פשוט פחות פגיעים.

דרך משל על ״קטר ורכבת״, הוא הדגיש כי נפש של נער זקוקה להובלה. או שהקטר הוא פיתוי חיצוני – או שהקטר הוא קשר עמוק עם ההורים.

לדבריו, אין פתרון קסם ואין מיקור חוץ: לא למפלגות, לא למשטרה ולא למערכת החינוך. ״זו אחריות של כל הורה״, אמר, ״והיא מתממשת ברגעים הקטנים, בשיחה, בזמינות, ובהקשבה״.

לקראת סיום הציג גוטהלף את התוכנית החדשה ״כיפות שחורות״ בהגשת יוסי סרגובסקי, פאנל אקטואליה חרדי שמבקש לדון בסוגיות הבוערות ללא מסכות וללא פחד משאלות קשות.

התוכנית משודרת מדי יום שלישי בערב בכיכר השבת, ומציבה על השולחן נושאים כמו גיוס, תקציבים, זהות חרדית ומתח פנימי – מזווית שלא נשמעת לעיתים קרובות.

התוכנית המלאה של כיכר FM – להאזנה.

הפקה: נריה סעדיה