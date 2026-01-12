זה לא מתחיל ביום אחד, ולא תמיד שמים לב בזמן. קו השיער נסוג במילימטרים, המפרצים מתחדדים, ובמראה פתאום נדלקת נורה אדומה. עבור גברים רבים, במיוחד צעירים, זו לא שאלה אסתטית בלבד - אלא פגיעה בדימוי העצמי, בביטחון, ולעיתים גם בשקט הנפשי.

בתוכנית כיכר FM, בחר אלי גוטהלף לפתוח את הנושא באופן ישיר ואישי, ולשאול את השאלות שגברים רבים מפחדים לשאול בקול רם. התוצאה: שיחה לא מתנצלת על התקרחות, מיתוסים, פחדים, ומה באמת אפשר לעשות.

התקרחות היא לא מחלה - אבל היא כן תורשתית

כפי שהסביר ד״ר שוורץ בשידור, התקרחות גברית היא תהליך טבעי לחלוטין. היא אינה מעידה על בעיה רפואית, חוסר בריאות או הזנחה. ברוב המקרים, מדובר בתגובה של זקיקי השיער להורמון הגברי DHT, נגזרת של טסטוסטרון, שפוגעת בהדרגה ביכולת הזקיק להצמיח שיער חזק.

המשמעות פשוטה אך לא מנחמת, אם זה כתוב בגנטיקה, זה יקרה. השאלה איננה אם, אלא מתי ובאיזו מהירות.

מיתוסים שצריך לנפץ אחת ולתמיד

אחד החלקים הבולטים בראיון היה פירוק שיטתי של מיתוסים נפוצים. חפיפה לא גורמת להתקרחות. כיפה או כובע לא גורמים להתקרחות. גילוח לא מחזק את השיער. סטרס כמעט ואינו גורם להתקרחות גברית קלאסית.

גם הקשר לוויטמינים, שמנים טבעיים, או שמפואים ״מחזקים״ - ברוב המקרים אינו מבוסס מחקרית. ד״ר שוורץ הדגיש, יש הבדל בין דברים שלא מזיקים לבין דברים שבאמת עובדים.

אז מה כן עובד?

לפי הדברים שנאמרו בשידור, קיימים שלושה כלים מרכזיים שהרפואה מכירה בהם כיום.

הראשון, טיפול תרופתי בפינסטרייד, כדור יומי שמפחית את פעילות ה־DHT. זהו טיפול מוכח ויעיל, אך כזה שדורש התמדה ארוכת טווח ולעיתים מלווה בחשש מתופעות לוואי.

השני, מינוקסידיל, טיפול מקומי בקצף או תרסיס, שניתן לרכוש בבתי מרקחת. הוא אינו חוסם את ההורמון, אך מחזק את הזקיקים ומעודד צמיחה, כל עוד משתמשים בו בעקביות.

השלישי, טיפול PRP, הזרקת פלזמה מדם המטופל לקרקפת. טיפול מתקדם יותר, יקר יותר, אך כזה שאינו תרופתי ומתאים למי שמחפש פתרון שאינו כרוך בכדורים יומיומיים.

המסר שחזר שוב ושוב בראיון, השילוב בין הטיפולים הוא זה שמניב את התוצאות הטובות ביותר.

לא כל נשירה היא התקרחות

נקודה חשובה שעלתה היא ההבחנה בין התקרחות גברית לבין סוגי נשירה אחרים. לחץ נפשי קיצוני, מחלות עור או חסרים תזונתיים עלולים לגרום לנשירה פתאומית ושונה, אך אינם זהים לדפוס ההורמונלי המוכר של נסיגת קו השיער והמפרצים.

לכן, אבחון נכון הוא קריטי, ולא כל נשירה מחייבת את אותו טיפול.

אז מה השורה התחתונה?

אי אפשר לעצור את הזמן, ואי אפשר לחזור לשיער של גיל 18. אבל כן אפשר להבין מה קורה, להחליט אם רוצים להתערב, ובאיזה אופן.

הראיון עם ד״ר שוורץ בכיכר FM לא ניסה למכור אשליות, אלא להחזיר שליטה. והשליטה, כמו שהתברר, מתחילה בידע.

הפקה: נריה סעדיה