כיכר השבת
כיכר FM | האזינו

פורים בצל החשש ממעצר בחורי ישיבות והיום של חברא קדישא 

פורים תשפ"ו וברקע סאגת הגיוס החשש בציבור גובר מעימותים עם המשטרה | יום הילולת משה רבינו | ויום חשבון הנפש למתנדבי חברא קדישא | (כיכר FM) האזינו 

בובת החייל תלויה במאה שערים (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

תוכנית 'כיכר FM' והיום בהגשת נריה סעדיה ,קובעת סדר יום, עם כל מה שבוער וראיונות מרתקים.

כיכר FM

כיכר FM

00:00/00:00

"המשטרה יודעת ממה להיזהר"

בתחילת התוכנית עלה הרב יוסף ממערכת 'צבע שחור' לדבר על החשש הגובר בציבור מפני עימותים של בחורי ישיבות במהלך חג הפורים עם כוחות משטרה ומעצר של בחורי ישיבות המוגדרים כ"עריקים". האם יש סיכומים עם המשטרה? ואיך צריך לנהוג בחג

הילולת משה רבינו - ןמאחורי הקלעים והסרטון שהצליח להביך את רוה"מ:

בהמשך התוכנית עלה המגיש יוסי עבדו לריאיון מקיף על הילולת משה רבינו, איך קשור משה לרבי שמעון בר יוחאי ולמה נוהגים לעלות למירון ב ז' באדר. בהמשך הריאיון חשף יוסי על מאחורי הקלעים של הסרטון הפופולארי עם ראש הממשלה, ועל ההכנות במערכת 'כיכר' לכבוד פורים.

"זמן של חשבון נפש והודיה"

לקראת סוף התוכנית עלה הרב מאיר בוסקילה ראש צוות זק"א אשקלון מתנדב ב'חברא' קדישא ורב היישוב בת הדר, שדיבר על יום "חברא קדישא הבינלאומי". על חשבון הנפש של המתנדבים ביום הזה, ועל הסיפור האישי שלו

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בכיכר FM:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר