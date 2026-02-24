פורים בצל החשש ממעצר בחורי ישיבות והיום של חברא קדישא 

תוכנית 'כיכר FM' והיום בהגשת נריה סעדיה ,קובעת סדר יום, עם כל מה שבוער וראיונות מרתקים.

"המשטרה יודעת ממה להיזהר"

בתחילת התוכנית עלה הרב יוסף ממערכת 'צבע שחור' לדבר על החשש הגובר בציבור מפני עימותים של בחורי ישיבות במהלך חג הפורים עם כוחות משטרה ומעצר של בחורי ישיבות המוגדרים כ"עריקים". האם יש סיכומים עם המשטרה? ואיך צריך לנהוג בחג

הילולת משה רבינו - ןמאחורי הקלעים והסרטון שהצליח להביך את רוה"מ:

בהמשך התוכנית עלה המגיש יוסי עבדו לריאיון מקיף על הילולת משה רבינו, איך קשור משה לרבי שמעון בר יוחאי ולמה נוהגים לעלות למירון ב ז' באדר. בהמשך הריאיון חשף יוסי על מאחורי הקלעים של הסרטון הפופולארי עם ראש הממשלה, ועל ההכנות במערכת 'כיכר' לכבוד פורים.

"זמן של חשבון נפש והודיה"

לקראת סוף התוכנית עלה הרב מאיר בוסקילה ראש צוות זק"א אשקלון מתנדב ב'חברא' קדישא ורב היישוב בת הדר, שדיבר על יום "חברא קדישא הבינלאומי". על חשבון הנפש של המתנדבים ביום הזה, ועל הסיפור האישי שלו