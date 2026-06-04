את הריאיון עם ראש מכון פוע"ה הרב מנחם בורשטיין אנחנו מקיימים ביום הולדתו ה-70. הרב, שניחן בחוש צעיר במיוחד מספר לנו: "יש לי כל כך הרבה חלומות להספיק להגשים, כל כך הרבה דברים לעשות בחמישים שנים הבאות".

בהמשך, הרב מוציא לנו חבילות של מיני מתיקה, משחקים לילדים, ומוודא שנביא את המשחקים לילדים שבבית. הרווקים מבנינו, זכו לברכה מעומקא דליבא.

ילדות בבית של שליחות והמשכיות

הרב מנחם בורשטין מתאר ילדות שלא הייתה "רגילה" במובן הפשוט. בבית שבו גדל, ההיסטוריה לא נשארה בספרים, אלא ישבה סביב שולחן השבת. אביו, שניצל מהשואה והגיע לישיבת מיר בשנחאי, נשא עמו סיפור חיים שנע בין אובדן לבנייה מחדש.

התחושה המרכזית בבית, לדבריו, הייתה שהדור שלאחר החורבן אינו יכול להרשות לעצמו להישאר בעמדת הישרדות בלבד אלא חייב לעבור לבנייה. לא רק לשרוד את מה שהיה, אלא ליצור המשך ברור ויציב.

"מה שהדור שלנו לא זכה אתם תזכו"

את המשפט הזה, הרב מנחם בורשטיין, שמע שוב ושוב בבית הוריו. אביו, שלמד בישיבת מיר וניצל בשנות המלחמה לאחר שהגיע לשנחאי, נשא עמו כל חייו את תחושת האחריות לבנות מחדש. לא רק להשתקם, אלא להקים דור המשך.

בבית שבו גדל, המשכיות לא הייתה מושג תיאורטי. היא הייתה שליחות.

שנים אחר כך, כשהרב יושב מול זוגות המצפים לילד ומתמודדים עם קושי, הוא רואה בכך המשך ישיר לאותו מסר שספג בילדותו: לדאוג שיהיו עוד בתים בישראל.

שורשים של אחריות ציבורית

כבר מגיל צעיר נחשף הרב לשיח שבו שאלות פרטיות של אנשים נתפסות כחלק מסיפור רחב יותר של עם ישראל. לא מדובר רק בבעיה של יחיד, אלא בשאלה של משפחה, קהילה, ולעיתים של דור שלם.

העיסוק הזה באחריות ציבורית, כך הוא מתאר, נטמע בו עוד לפני שנכנס לעולם הרבנות המעשית. התחושה שכל החלטה נוגעת בחיים של אחרים הייתה שם הרבה לפני שהיו טלפונים, פניות או מערכות ממוסדות.

"אם טעית - זה עולם ומלואו"

הרב מדבר על 300 פניות ביום ועל עשרות אלפי ילדים שנולדו בליווי המכון. אך כשהוא מתאר את עבודתו, הוא אינו מדבר במספרים אלא בשמות פרטיים, ובתאריכים. "אם טעית זה עולם ומלואו", הוא אומר.

כאן מתחבר סיפור הילדות לסיפור ההווה: דור ששרד בלי משפחות שלמות, ודור שמנסה להקים אותן מחדש בכל דרך מותרת. מבחינת הרב, אין זה רק סיוע רפואי - אלא שליחות של תיקון היסטורי.

מהשולחן של גדולי התורה לחדרי הטיפולים

בתחילת דרכו מצא את עצמו מלווה גדולי תורה בסוגיות רפואיות מורכבות. עולם הרפואה התקדם במהירות, ועולם הרפואה הציב שאלות חדשות שלא היו מוכרות בדורות קודמים.

הרב ישב לצד פוסקים, הסביר את הנתונים הרפואיים, תרגם מונחים מקצועיים לשפה הלכתית מדויקת, והבין עד כמה הזוגות זקוקים לכתובת שמבינה את שני העולמות.

לא להחליף את הרב - אלא לפעול יחד

אחד היסודות שעליהם עומד הרב הוא כבוד מוחלט לסמכות הרבנית של כל זוג. "אני שואל מי הרב שלכם", הוא מדגיש, "ועל פיו פועלים".

המכון אינו קובע קו אחיד, אלא פונה אל הרב המלווה את המשפחה, מציג בפניו את הנתונים הרפואיים, ופועל בהתאם להכרעתו. לעיתים נדרשות שיחות והבהרות נוספות, אך העיקרון נשמר: כל בית בישראל הולך לפי רבותיו.

בין זיכרון לאחריות

הרב אינו מתאר את עצמו כיזם חברתי אלא כמי שנושא משקל. משקל של ציפייה. משקל של אמון. "לא להשאיר אף זוג ללא מענה ותקווה", זה המוטו של הרב, כאשר הרב רואה בכל לידה תשובה להיסטוריה, האחריות הזו מחזקת אותו, מעמידה אותו בכל יום מול גבול דק שבין שליחות לבין נטל שאין לו סוף. ילדותו שעוצבה בצל עולם שנחרב, בנתה בסיס לעולם שבו בונים.

עורף ומפיק: נריה סעדיה