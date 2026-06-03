"כמו לתת אקדח לילד": ראש ישיבה החרים עשרות קורקינטים

"אני אובד עצות" – כך נפתח מכתבו הנוקב של הגאון רבי יעקב בנדר, ראש ישיבת דרכי תורה בניו יורק, המביט בייאוש על התופעה המסוכנת של רכיבה על כלי רכב חשמליים בקרב בני נוער. למרות הטרגדיות הקשות שהיכו בקהילות יהודיות בארצות הברית, ישנם הורים שעדיין בוחרים להתעלם מהמציאות המרה ולאפשר לילדיהם לרכוב על קורקינטים ואופניים חשמליים.

במכתב חריג שפורסם בימים האחרונים, מודה ראש הישיבה הוותיק כי נקט בצעד דרסטי: "אני מחרים אישית עשרות כלי רכב חשמליים שהובאו לישיבה והוסתרו בחצרות סמוכות". הכלים, שתלמידים ניסו להחביא כדי לחמוק מהאיסור, מוחזקים כעת במשרדו של הרב תחת מנעול ובריח.

הרב יעקב בנדר בביקורו בישראל ( צילום: באדיבות המצלם )

"מדובר ברשלנות טהורה", מדגיש הרב בנדר במכתבו. ההשוואה שלו אינה מותירה מקום לספק: מתן כלי רכב חשמלי לילד אינו פינוק או נוחות, אלא הפקרה של חיי אדם. "זו לא שאלה של לחץ חברתי או רצון לפנק את הילד", הוא מבהיר, "מדובר בסכנת נפשות ממשית". פיצוץ חריג בשטח פתוח ליד העיר החרדית: בן 27 פונה במצב קשה דניאל הרץ | 19:38 הרב בנדר, שעומד בראש אחת הישיבות הנחשבות בעולם הישיבות בארה"ב עם כ-800 תלמידים, מכיר היטב את הקהילה החרדית בניו יורק. בעבר התייחס לנושאים חינוכיים שונים, אך הפעם הוא בחר לצאת בחריפות יוצאת דופן נגד תופעה שלדבריו מסכנת חיים. "למנוע את הטרגדיה הבאה" כדי להמחיש את חומרת המצב, הפך הרב את משרדו למעין "מחסן חרמות". עשרות קורקינטים ואופניים חשמליים שהוחרמו לאחר שתלמידים ניסו להחביאם בחצרות שכנים כדי לחמוק מהאיסור, מוחזקים כעת במקום. המטרה ברורה – למנוע את הטרגדיה הבאה לפני שיהיה מאוחר מדי. "אין כאן מקום לפשרות או להבנה", מדגיש ראש הישיבה. הוא מפנה את האצבע המאשימה בעיקר כלפי ההורים: "ההורים צריכים להבין שהם אחראים לחיי ילדיהם. זו לא שאלה של נוחות או של 'כולם עושים את זה'".

הרב יעקב בנדר ( צילום: באדיבות )

רקע של טרגדיות

דברי הרב בנדר באים על רקע סדרה של תאונות קשות בקרב רוכבי כלי רכב חשמליים. בשבועות האחרונים בלבד דווח על שני צעירים שנפצעו קשה לאחר שהתנגשו בבטונדה במהלך רכיבה על אופניים חשמליים. אחד מהם איבד הכרה ופונה במצב קשה לבית החולים.

התופעה אינה מוגבלת לקהילה החרדית בלבד. רשויות התנועה בישראל ובארצות הברית מתריעות על עלייה חדה בתאונות הקשורות לכלי רכב חשמליים, במיוחד בקרב בני נוער חסרי ניסיון. במהלך השבוע החולף בלבד במרחב ירקון בישראל ניתנו 95 דוחות לרוכבי אופניים חשמליים וקורקינטים, והוחרמו 49 כלים שונים.

הרב בנדר, שביקר בישראל לפני מספר שנים ונפגש עם תלמידיו הרבים, מכיר היטב את המציאות בשני צדי האוקיינוס. מכתבו הנוכחי משקף תסכול עמוק מהתעלמות ההורים מהסכנה, למרות האזהרות החוזרות ונשנות.

"אני קורא להורים להתעורר", הוא מסיים את מכתבו. "אל תחכו לטרגדיה. הסירו את כלי הרכב החשמליים מהבית, והסבירו לילדים שזו שאלה של פיקוח נפש. אין שום דבר שווה את הסיכון הזה".

יצוין כי ישיבת דרכי תורה, שבראשה עומד הרב בנדר, נחשבת לאחת הישיבות המובילות בארצות הברית עם כ-3,000 בוגרים. עמדתו של ראש הישיבה בנושא זה צפויה להשפיע על קהילות חרדיות נוספות בארה"ב.