פיצוץ חריג בשטח פתוח ליד העיר החרדית: בן 27 פונה במצב קשה

אירוע טראומטי וחריג התרחש היום (רביעי) בשעות אחר הצהרים בשטח פתוח סמוך לעיר החרדית מודיעין עילית במרכז הארץ, כאשר פיצוץ עז שהתרחש במקום הותיר גבר בשנות ה-20 לחייו במצב קשה.

הדיווח הראשוני על האירוע התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב איילון בשעה 18:36, אז הוזעקו צוותי רפואה דחופה לזירה כדי להעניק סיוע לנפגע. עם הגעתם למקום, מצאו החובשים והפראמדיקים של מד"א גבר בן 27, המועסק כעובד זר, כשהוא סובל מכוויות בדרגה ג' בגפיו, פציעות המעידות על עוצמת החשיפה לאש או לחום הקיצוני שנוצר במוקד הפיצוץ.

חובש בכיר מיחידת האופנועים של מד"א, נתי רוטר, וחובש היחידה עזריאל פרלמוטר, תיארו את רגעי הטיפול הראשוניים בזירה. לדבריהם, למרות הפציעות הקשות מהן סבל, הפצוע היה בהכרה מלאה בעת הגעתם.