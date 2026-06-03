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בור באדמה

פיצוץ חריג בשטח פתוח ליד העיר החרדית: בן 27 פונה במצב קשה

גבר כבן 27 פונה במצב קשה לבית החולים "שיבא" בתל השומר לאחר שנפגע בפיצוץ בשטח פתוח בסמוך לעיר מודיעין עילית; בתיעוד מהזירה נראה בור עמוק באדמה וסימני פיח משמעותיים (חדשות)

(צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

אירוע טראומטי וחריג התרחש היום (רביעי) בשעות אחר הצהרים בשטח פתוח סמוך לעיר החרדית מודיעין עילית במרכז הארץ, כאשר פיצוץ עז שהתרחש במקום הותיר גבר בשנות ה-20 לחייו במצב קשה.

הדיווח הראשוני על האירוע התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב איילון בשעה 18:36, אז הוזעקו צוותי רפואה דחופה לזירה כדי להעניק סיוע לנפגע. עם הגעתם למקום, מצאו החובשים והפראמדיקים של מד"א גבר בן 27, המועסק כעובד זר, כשהוא סובל מכוויות בדרגה ג' בגפיו, פציעות המעידות על עוצמת החשיפה לאש או לחום הקיצוני שנוצר במוקד הפיצוץ.

חובש בכיר מיחידת האופנועים של מד"א, נתי רוטר, וחובש היחידה עזריאל פרלמוטר, תיארו את רגעי הטיפול הראשוניים בזירה. לדבריהם, למרות הפציעות הקשות מהן סבל, הפצוע היה בהכרה מלאה בעת הגעתם.

הבור שנפער באדמה
הבור שנפער באדמה| צילום: צילום: תיעוד מבצעי מד"א

הצוותים העניקו לו טיפול רפואי ראשוני מציל חיים בשטח, שכלל חבישות וייצוב מצבו, ולאחר מכן פינו אותו במהירות בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים "שיבא" בתל השומר, שם הוא ממשיך לקבל טיפול רפואי מתקדם.

מניתוח הממצאים בתיעוד מהזירה עולה תמונה מדאיגה: במקום פעור בור עמוק בקרקע, המעיד על עוצמת ההדף או הפיצוץ שאירע במקום. סביב המוקד ניתן להבחין בכמות גדולה של פסולת שהושלכה בשטח, וכן בסימני פיח ושריפה משמעותיים על פני האדמה - עובדות המחזקות את ההערכה כי מדובר באירוע בעל פוטנציאל סיכון גבוה מאוד.

כוחות הביטחון וההצלה המשיכו לפעול במקום כדי לבחון את נסיבות המקרה ולמנוע הישנות מקרים דומים בשטח הפתוח הסמוך למרכזי האוכלוסייה.

מודיעין עיליתפיצוץשטח פתוח

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