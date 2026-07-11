סוגיית חוק הגיוס והמעצרים וחוק יסוד לימוד תורה עוררה דיון סוער באולפן "כיפות שחורות":

ח"כ אושר שקלים (הליכוד) פתח במתקפה חזיתית נגד מערכת המשפט והאופוזיציה: "ברגע שהתחילו את המעצרים האלו, זה הוריד את כל המוטיבציה להתגייס. זה פוליטי פרופר. היועמ"שית היא שחקנית פוליטית על מלא שמזהה פה חוליה חלשה ומנסה לייצר כאוס כדי להפיל את הממשלה. השמאל בכלל לא רוצה לגייס חרדים, ח"כ שירי פה פשוט משקר וגונב דעת". אל הדברים הצטרף עו"ד חדד שטען: "הצבא לא באמת מעוניין בחרדים ולא עומד בהבטחות שלו. הפתרון היחיד הוא צבא מקצועי".

במהלך הדיון, הציג העיתונאי ישראל איזיקוביץ' נתון דמוגרפי: בשלוש השנים האחרונות, מרבית הילדים שהתחילו כיתה א' בחברה היהודית הגיעו מהמגזר הדתי והחרדי, מה שאומר שבעוד פחות מעשור – הם יהיו רוב המלש"בים במדינה. "אנחנו נכנסים לתקופה חדשה", הבהיר איזיקוביץ', "אתם הופכים להיות מיעוט, אנחנו הולכים להיות הרוב, והצבא יהיה חייב להשתנות ולהתאים את עצמו אלינו".

הדברים הללו עוררו את זעמו של ח"כ נאור שירי (יש עתיד), שהגיב בטון חריף ותקף את הליכוד: "זו הזיה טוטלית. מי ישמע, כאילו לפני המעצרים אלפי חרדים צבעו על הבאקו"ם ורק חיכו שהדורמן יכניס אותם. למה שאנחנו נתגייס ואתם לא?".

ח"כ שירי חתם את הדיון באזהרה דרמטית לעתיד: "סורי על חוסר האופטימיות, אבל למדינה שאתם מתארים פה בעוד 20 שנה פשוט אין תקומה. לא יהיה צבא, לא תהיה פרנסה, ויהיה פה שוב פירוק של המדינה. עם ישראל כבר חווה חורבן פעמיים בהיסטוריה – אז בהצלחה לכם בפעם השלישית".