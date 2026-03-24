פאנל "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי מתכנס הערב (שלישי) שוב לדיון שנוגע בכל העצבים החשופים של החברה הישראלית והמגזר החרדי.

בכל שבוע, חברי הפאנל מתקבצים לדיון סוער וקצוב בזמן על כל הנושאים הבוערים שעל סדר היום, לצד הפינות הקבועות והמאתגרות - אנ"ש, הנייעס החרדי/עולמי, איש השבוע ואסוציאציות.

ניסים או הנחיות? - הדיון נפתח בנס המדהים בערד במוצאי השבת, שם ילד עף מקומה שלישית ויצא ללא פגע. בעוד מתן ג'רפי מדגיש את ההשגחה והניסים ("ניסי ניסים, אלפי טילים ואנחנו במינימום נפגעים"), יעקב וידר תוקף את העסקנים בבני ברק שלדבריו מטיפים לאזרחים אך משאירים מקלטים נעולים. הרב טרופר מעורר סערה כשהוא משווה את המיגוניות לרחבת הכותל ושואל מדוע עוצרים את קריאת התורה בהתראות. הפגנות הרכבת הקלה - תיעוד של נזקי ענק לרכבת הקלה בירושלים מצית את האולפן. יריב אופנהיימר זועם על הנזק שמשולם ממיסי האזרחים וטוען לאכיפה בררנית: "אם אלו היו קפלניסטים היו מפשיטים אותם במעצר". וידר תוקף את הפורעים שפוגעים בציבור החרדי שזקוק לרכבת, ואילו הרב טרופר טוען כי מדובר במחאה על שינוי צביון השכונה ומסרב לגנות את עצם המחאה.

דם ואדמה ביהודה ושומרון - העימות מגיע לשיא סביב סרטוני הפשיעה הלאומנית ('תג מחיר') ביו"ש. אופנהיימר מאשים את הימין בגיבוי לטרור יהודי שנועד לגרש פלסטינים. ג'רפי דוחה את הטענות מכל וכל, מסביר שמדובר במיעוט שבמיעוט (שבריר אחוז מ-550 אלף מתיישבים), ותוקף בחזרה את התמיכה של השמאל ברשות הפלסטינית שמממנת מחבלים. לפיד נגד החרדים - ציוץ של ראש האופוזיציה יאיר לפיד, שהעדיף "מיליון בלרוסים" על פני חרדים "שסוחטים מיליארדים", זוכה לאש צולבת. מתן ג'רפי מסביר שהציבור מעדיף את בניו שלומדים תורה ועושים מילואים, והרב טרופר עוקץ: "לפיד הבטיח למנסור עבאס 53 מיליארד שקלים בקדנציה אחת, הוא גנב את הכספים הציבוריים של כל עם ישראל".

הרמטכ"ל זוכה למחמאות על עמידתו מול מדינות אירופה ("שיתעוררו, זו המלחמה שלהם"); יריב אופנהיימר בוחר, למרבה ההפתעה, בעיתונאי רביב דרוקר על כך שהוא מציב סימני שאלה ביקורתיים מול יעדי המלחמה; ומתן ג'רפי בוחר בעורף הישראלי ובתושבי קריית שמונה שמפגינים חוסן. ההפתעה מגיעה מהרב טרופר שבוחר בח"כ אחמד טיבי, שלדבריו היה הפוליטיקאי היחיד שגינה אלימות משטרתית כלפי אישה חרדית בבני ברק.

יעקב וידר תוקף את עיריית בני ברק על סרטוני AI במקום טיפול אמיתי בשטח; אופנהיימר מתאר את יחסי נתניהו-טראמפ כניצול הדדי ואינטרסנטי; ג'רפי מגדיר את יאיר לפיד כ"חלול ובדיחה"; וסרטון של חיילות מג"ב סופגות צעקות "שיקצ'ה" בבני ברק גורר סערה - הרב טרופר רואה בשליחת נשים כפרובוקציה מתוכננת, ואילו וידר זועם ומזכיר שהן באו כדי להציל חיים תחת אש.

